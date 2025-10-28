El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cada reproducción cuenta con una explicación mediante audio, que se podrá descargar gratuitamente escaneando los códigos QR. G.U

Amorebieta expone al aire libre reproducciones de obras del Museo de Bellas Artes de Bilbao

La Ruta del Arte ofrece en la calle Sabino Arana un recorrido cultural abierto a todas las edades hasta el domingo

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Martes, 28 de octubre 2025, 17:44

La calle Sabino Arana de Amorebieta será hasta el domingo un espacio artístico a cielo abierto con la llegada de La Ruta del Arte. Esta muestra itinerante impulsada por BBK y el Museo de Bellas Artes de Bilbao tiene como objetivo acercar la cultura a la ciudadanía. Asimismo, busca hacer posible su disfrute sin barreras. La iniciativa forma parte del programa Herriz Herri, que promueve proyectos de impacto social positivo en colaboración con ayuntamientos de Bizkaia.

Bajo el lema 'Historias inmortales', la exposición reúne reproducciones de obras significativas, cuyos originales alberga la pinacoteca bilbaína. Cada pieza cuenta con una explicación mediante audio en euskera, castellano, inglés y francés, que se podrá descargar gratuitamente escaneando los códigos QR con el teléfono móvil, lo que facilita una experiencia accesible y didáctica para todos los visitantes. Tras su parada en la localidad, la colección continuará su recorrido en Artzentales del 3 al 9 de noviembre.

Con el propósito de acoger la muestra en condiciones adecuadas, el Ayuntamiento ha llevado a cabo trabajos previos de acondicionamiento en la zona expositiva, entre ellos la reparación integral de la cubierta y los canalones, con una inversión de 14.300 euros.

