El Amorebieta despide el curso rodeado de incógnitas

Este sábado, a las siete de la tarde, el Amorebieta dirá adiós a una temporada que no quedará precisamente en el recuerdo, al menos no por un buen motivo. Una campaña irregular que no arrancó bien y que, pese a los intentos de reflotarla, no tendrá un desenlace feliz. Consumado ya hace algunas semanas, el conjunto zornotzarra descenderá a Segunda Federación, una categoría desconocida como tal para los azules, pero con muchas semejanzas a la extinta Segunda División B.

Antes, el Amorebieta buscará reconciliarse en cierta manera con su afición con una victoria ante el Lugo que, al menos, deje un poso menos amargo, y sirva para redondear y maquillar los números en este final de campaña. Los azules, pese a su situación, deben competir hasta el final. Están obligados a hacerlo porque enfrente tendrán un adversario que se juega la vida y llegará a Urritxe con el cuchillo entre los dientes.

Una vez suene el pitido final, la hinchada zornotzarra despedirá al equipo como entienda que deba hacerlo. Porque será entonces cuando se abra -si es que no lo está ya- el tiempo para las preguntas, especialmente mirando al futuro. ¿Qué va a suceder con la plantilla? ¿Quién será el próximo entrenador? ¿Habrá relevos de mayor calado?

El descenso de categoría llevará aparejado de forma inevitable otra profunda renovación de la parcela deportiva para afrontar el reto de competir en Segunda Federación, una categoría en la que el Amorebieta debería ser referente. Al menos está obligado a serlo. Esa debe ser la apuesta.

Otra cosa serán los mimbres con los que cuente. La plantilla al completo finalizará su vinculación con el club el 30 de junio y, al menos por el momento, no parece claro que alguien pueda tener continuidad en el nuevo proyecto en el cuarto peldaño del fútbol. Ni tan siquiera Unai Marino, único superviviente del histórico 'viverazo', quien probablemente apueste por buscar una portería que le permita seguir en Primera Federación.

Dado que la noticia del descenso no es precisamente nueva, se sobreentiende que en los despachos del club se está trabajando ya desde hace días en buscar nuevos jugadores de cara a conformar la nueva plantilla, para poder así contar con un nutrido y compensado grupo de futbolistas cuando arranque la pretemporada allá por mediados del mes de julio. Aunque viendo los precedentes de las últimas campañas, tampoco extrañaría otro escenario totalmente distinto.

Antes, lógicamente, deberá conocerse el nombre del que será el nuevo encargado de dirigir la nave zornotzarra desde el banquillo, tomando el relevo de un Natxo González que lo ocupará por última vez este sábado. El del Amorebieta debería ser un banquillo atractivo para muchos por la trayectoria de la entidad en las últimas temporadas, pero también por lo que se espera que sea la próxima campaña: un firme candidato a regresar al fútbol de bronce.

