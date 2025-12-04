Amorebieta apuesta por la mejora de sus barrios En Legaberri han habilitado una zona de juegos infantiles y en San Antonio han realizado mejoras en la que ya existía

Leire Merino Amorebieta Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:56

El Ayuntamiento de Amorebieta ha dado nuevos pasos en su línea de renovación de los barrios. En Legarrebi se ha habilitado una zona de juegos que incluye elementos infantiles, bancos y áreas de esparcimiento pensadas para el uso diario de quienes viven en el lugar. El objetivo es ofrecer un espacio adecuado para el ocio y la convivencia, adaptado a las necesidades del barrio.

Por otro lado, en San Antonio se ha reforzado la seguridad de los juegos existentes mediante la instalación de una valla perimetral, una actuación realizada como respuesta a una petición trasladada por las familias de la zona. Con esta intervención se busca garantizar un entorno más protegido para los niños que utilizan el parque.

Ambas actuaciones se enmarcan en el compromiso municipal de seguir cuidando los espacios públicos y atender de manera progresiva las demandas de la ciudadanía. Al aprobar las cuentas de 2026 —este año cuentan con 35.988.500 euros—, la alcaldesa Ainhoa Salterain subrayó que la prioridad del equipo de gobierno es que el municipio «continúe siendo el mejor sitio para vivir». Por ello, defendió unas partidas presupuestarias «centradas en las familias zornotzarras». En esa misma dirección, el Consistorio adelantó que se desarrollarán nuevas zonas de ocio, entre ellas un nuevo Splash Park infantil en el entorno del skatepark. Además, se prevé habilitar más espacios de disfrute vecinal, como merenderos y áreas de descanso.