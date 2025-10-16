Amorebieta apuesta por una cultura inclusiva con teatro, música, cine y danza El Zornotza Aretoa contará con compañías de gran prestigio como Anita Maravillas y Markeliñe y ofrecerá desde este sábado descuentos y bonificaciones para colectivos vulnerables, asociaciones y grupos de estudiantes

Javier García Legorburu AMOREBIETA Jueves, 16 de octubre 2025, 15:19 Comenta Compartir

Una programación cultural de calidad dirigida a pequeños, jóvenes y adultos. Amorebieta inaugurará este sábado la temporada del espacio Zornotza Aretoa con múltiples actividades desde este sábado hasta el mes de enero.

El teatro será el eje principal de esta nueva edición, con una oferta amplia que combina propuestas dirigidas al público adulto y familiar. A ello se suman espectáculos musicales, funciones de títeres, cine y obras de danza contemporánea, en una temporada que pone en valor la creación local y la calidad artística.

Uno de los platos fuertes será la compañía de teatro de títeres Anita Maravillas de la zornotzarra Miren Larrea. Celebra su vigésimo aniversario y este mismo año cosechó, con su obra Andereño, dos nominaciones a los premios Max como mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar y en la labor de producción.

En esta ocasión, presentará tres de sus obras más emblemáticas 'Jon Braun', 'Kotondarrak' y 'Andereño' durante la temporada navideña (29 y 30 de diciembre y 2,3 de enero de 2026), ofreciendo una ocasión única para disfrutar del arte de los títeres en su forma más expresiva. Con un estilo narrativo cargado de emoción y simbolismo, Anita Maravillas ha cautivado a generaciones de espectadoras/es, y este aniversario representa un hito para la compañía, que ofrecerá a las y los zornotzarras lo mejor de su trayectoria escénica.

Entre las novedades más destacadas, se encuentra el estreno de la obra 'Hodei Guztien Gainetik' de la compañía de teatro zornotzarra Markeliñe, que subirá al escenario el 10 de enero. La obra cuenta la historia de un padre atrapado en la rutina diaria que, tras un desmayo, se ve transportado a un mundo onírico donde redescubre el placer de jugar. Esta producción pone de manifiesto el estilo único de Markeliñe, con un enfoque sensible y conmovedor sobre la pérdida de la inocencia y la conexión humana.

Además de los grandes estrenos de teatro, la programación del Zornotza Aretoa incluye una amplia oferta de danza, música y cine. En danza, destacan producciones como Averno de Marcat Dance, que llevará al público a un viaje sensorial el 25 de octubre. En música, el Zornotza Aretoa ofrecerá una variedad de conciertos, como el esperado Magyc Melody con la Banda de Música de Zornotza (22 de noviembre), Frankestein agurgarria (Ana Galarraga & Petti) o el recital de Eñaut Elorrieta y Alos Quartet, Ahots Kordak (23 de enero), entre otros. En lo que respecta al teatro, además de las ya mencionadas obras, destacan también títulos como Susto de Maite Guevara, Feliz Dia de Sutottos, Neura de Ste Xeito o Trajea de Txalo Produkzioak.

Además, la programación de cine incluirá proyecciones internacionales y nacionales, con películas que irán acompañadas de coloquios y debates, garantizando una experiencia cultural completa y enriquecedora para todos los públicos.

El Consistorio ofrecerá una serie de bonificaciones y ventajas para facilitar el acceso a la programación. En este sentido, las personas empadronadas en el municipio con una antigüedad mínima de un año podrán beneficiarse de descuentos en los abonos anuales.

Aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% tendrán derecho a un descuento del 100% en el abono anual y las personas con ingresos máximos anuales de hasta el importe de la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vigente podrán disfrutar de bonificaciones del 100% y un 50% en caso de superar dicho umbral hasta el 50%. Además, estos colectivos tendrán acceso a tres entradas gratuitas para cine y dos para espectáculos en directo. Asimismo, el Zornotza Aretoa también ofrece descuentos especiales para asociaciones y grupos de estudiantes que adquieran entradas para un mínimo de diez personas y un 25% de descuento para espectáculos en directo para colectivos como las personas socias de cualquier teatro de la red de teatros Sarea, con el carnet de persona socia de ADDE, las personas que tiene Gazte Txartela en vigor, presentando el DNI, asociaciones (mínimo 10 personas) y grupos de estudiantes (mínimo 10).

«Esta programación es el reflejo de nuestro compromiso por ofrecer una oferta artística diversa y accesible, donde el teatro, la danza, la música y el cine se dan la mano para enriquecer nuestra comunidad. Además, gracias a las bonificaciones y descuentos, aseguramos que la cultura esté al alcance de todas las personas, independientemente de su situación económica. En Amorebieta-Etxano, la cultura no tiene barreras, y este año, como siempre, invitamos a todas y todos a disfrutar de lo mejor del arte en el Zornotza Aretoa», ha concluido la alcaldesa, Ainhoa Salterain.