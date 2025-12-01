Amorebieta apuesta por los coches eléctricos El Ayuntamiento ha renovado el punto de recarga de San Miguel y prepara la instalación de tres nuevas infraestructuras en la localidad

El Ayuntamiento de Amorebieta ha dado un paso más en su compromiso con la sostenibilidad y la movilidad respetuosa con el entorno. En su decisión por fomentar el uso del vehículo eléctrico y facilitar el acceso a infraestructuras adecuadas para ello, el municipio ha renovado el punto de recarga situado en la zona de San Miguel 18.

En la actualidad, la localidad cuenta con cinco puntos de este tipo (uno del Ayuntamiento, dos pertenecen a un restaurante y otros dos a un supermercado). Asimismo, la renovación de este punto en concreto, responde a la demanda de más zonas de recarga por parte de la ciudadanía. Su ubicación, en pleno núcleo urbano, busca posibilitar la carga de los vehículos tanto a residentes como a visitantes, promoviendo un ambiente más limpio y efectivo.

Como parte de su estrategia a la hora de impulsar una movilidad más limpia y eficiente, el Consistorio ha lanzado un proceso de licitación pública a fin de concesionar el uso privativo de espacios públicos. Su objetivo consiste en permitir que empresas especializadas se encarguen de implantar, mantener y explotar tres estaciones más de estas características, en los puntos ubicados en San Miguel, Ixer y Ogenabekoa. Los interesados pueden presentar sus propuestas a través de la plataforma de contratación del Gobierno vasco: www.contratacion.euskadi.eus.