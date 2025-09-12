Amorebieta aplica la nueva tasa de basuras donde se paga por personas en cada piso El recibo medio se situará en cerca de 100 euros, un 26% más debido a la obligación de acatar la normativa europea

Leire Merino Amorebieta Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:27 | Actualizado 15:45h.

Este mes de septiembre, el Ayuntamiento de Amorebieta empezará a aplicar por primera vez la nueva tasa de basuras, aprobada por unanimidad en el Pleno municipal el pasado marzo y en vigor desde julio. Con la medida, inspirada en el principio de «quien más genera, más paga», se separarán las facturas de agua y saneamiento por un lado y basuras por otro, y se aplicará una tasa que asuma el coste real del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Hasta ahora, los hogares abonaban una tarifa fija anual de 78,52 euros. Con este procedimiento, que combina una cuota básica vinculada al valor catastral de la vivienda y otra específica según el número de personas empadronadas, el recibo medio se situará en 98,89 euros al año. Esto implica un incremento del 26% respecto a la tasa anterior, es decir, una subida media de 20,37 euros anuales o 1,69 euros al mes.

La alcaldesa, Ainhoa Salterain, defendió la medida señalando que «la actualización del precio de la retirada de desechos responde a la necesidad de adaptarnos a la normativa europea y de hacer más equitativa la distribución del coste real que supone la gestión de residuos en nuestro municipio».

El primer abono bajo el nuevo sistema corresponde al tercer trimestre del año, que incluye julio, agosto y septiembre, y afecta a viviendas, garajes, trasteros y demás propiedades registradas en el catastro. En este punto, el Consistorio recuerda que, a pesar de que un garaje o un trastero produzcan cantidades mínimas de basura, están sujetos al pago, ya que tienen igualmente acceso al servicio público.

Los recibos domiciliados se cargarán automáticamente el próximo lunes, mientras que quienes no lo tengan domiciliado disponen hasta el 30 a fin de pagar de manera voluntaria. El Ayuntamiento recomienda domiciliar el recibo en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) para facilitar futuras gestiones, aunque también se podrá abonar en bancos colaboradores, cajeros automáticos municipales o a través de la web 'Mi-Pago'.