Las ideas deberán centrarse en mejoras para la comunidad, destacando aspectos como la innovación, la inclusión, la igualdad, la colaboración ciudadana o el impacto social. E.C.

Amorebieta anima a la juventud a transformar su entorno

Las personas entre 18 y 29 años podrán presentar propuestas innovadoras dentro del proyecto 'Gaztekimen' para mejorar la vida local, con tutorías personalizadas y premios para los mejores proyectos

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

AMOREBIETA-ETXANO

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:03

Comenta

Amorebieta se suma un año más a Gaztekimen, el programa comarcal de participación juvenil que busca canalizar el talento, la creatividad y el compromiso social de los jóvenes de la comarca para dar respuesta a los retos locales mediante ideas transformadoras.

Dirigido a personas entre 18 y 29 años, es una iniciativa impulsada por la Diputación en colaboración con los ayuntamientos del Duranguesado, entre ellos el del municipio zornotzarra, con el objetivo de empoderar a la juventud como protagonista de una transformación social, inclusiva y sostenible.

«Queremos que la juventud sienta que su voz cuenta y que sus ideas pueden tener un impacto real en la vida del municipio. Este programa es una oportunidad para que propongan soluciones a los retos que les preocupan y, sobre todo, para que se impliquen activamente en el futuro del municipio», subraya la alcaldesa, Ainhoa Salterain (PNV).

La participación se organiza en grupos entre 3 y 6 personas, que deberán presentar sus propuestas en formato de presentación, con un máximo de 20 diapositivas, antes del 8 de diciembre. Las ideas deberán centrarse en mejoras para la comunidad, destacando aspectos como la innovación, la inclusión, la igualdad, la colaboración ciudadana o el impacto social.

El proceso se desarrollará en distintas fases. Hasta el 26 de octubre, se podrá apuntar a través de este formulario online y la entrega de proyectos será hasta el 8 de diciembre por correo a gaztekimen2025@gmail.com.

Las ideas mejor valoradas recibirán premios económicos, siendo de 1.200 euros para el mejor proyecto general, 700 al que mejor promueva la inclusión y la diversidad y 500 a la mejor presentación durante el evento final.

El jurado valorará la calidad de las propuestas en base a criterios como el beneficio social, la creatividad, el fomento de la participación ciudadana y la claridad de la exposición, así como valores como la inclusión, la igualdad y la diversidad.

«Confiamos en las capacidades de nuestra juventud. Queremos que se sientan parte del desarrollo de Amorebieta-Etxano. Este programa no es solo un concurso, es una oportunidad real para crecer, colaborar y construir futuro», concluyó la regidora jeltzale.

