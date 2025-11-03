Amorebieta actualiza sus tasas para el año que viene con una subida del 2,8% El ajuste busca garantizar la «calidad y continuidad» de los servicios públicos, manteniendo bonificaciones para familias y jóvenes

Leire Merino Amorebieta Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Amorebieta ha aprobado las ordenanzas fiscales para el año que viene, que contemplan una subida generalizada del 2,8 % en impuestos y tasas municipales. El ajuste, calculado a partir del IPC interanual de julio, tiene la finalidad de garantizar la continuidad y la calidad de los servicios públicos en un contexto de aumento de los costes operativos. Cabe recordar que hace un año ya se llevó a cabo un incremento similar, del 3 % tras varios ejercicios de congelación, una medida justificada por la necesidad de cubrir los gastos de gestión y mantener las prestaciones esenciales.

A modo de ejemplo, la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos pasará de 98,89 euros a 101,65 en 2026. La retirada de vehículos de la vía pública se incrementará de 147,34 euros a 151,45. En el caso del cementerio, por cada concesión de nicho individual cambiará de 527,70 euros a 542,40. El abono por persona anual para empadronados en el pueblo en los polideportivos de Larrea y Gane subirá de 80,65 euros a 82,90.

La alcaldesa, Ainhoa Salterain, asegura que el objetivo es «seguir ofreciendo servicios accesibles y de calidad sin que el coste recaiga de manera desproporcionada sobre los zornotzarras», recordando que el compromiso municipal «sigue siendo que ningún vecino se quede atrás». Según explica, el aumento se ha planteado «de forma moderada» con el propósito de adaptarse a las condiciones actuales.

Bonificaciones que se mantienen

Pese al acuerdo, el Consistorio mantendrá todas las bonificaciones vigentes, dirigidas especialmente a proteger a los habitantes de la localidad, fomentar el acceso a la cultura y el deporte y promover la sostenibilidad ambiental. Se conservarán los descuentos de entre el 30% y el 50% en la Escuela de Música, campamentos, Zornotza Aretoa y abonos deportivos dirigidos a familias numerosas, jóvenes, desempleados, con bajos ingresos o con discapacidad, con ayudas que en algunos casos alcanzan el 100%. Asimismo, seguirán los apoyos específicos orientados a la juventud de entre 14 y 30 años.

En materia de sostenibilidad, continuará la rebaja del 75% al 95% en el impuesto de vehículos eléctricos e híbridos, el 50% para los que instalen energías renovables y entre el 30% y el 50% para viviendas con alta eficiencia energética. Además, continuarán los beneficios vinculados al reciclaje, como el 90% de descuento dirigido a personas en situación de vulnerabilidad económica o el 30% para quienes utilicen de forma continuada el contenedor marrón. También se mantienen las reducciones en el IBI, el impuesto de vehículos y el canon de saneamiento para los que cumplan los requisitos establecidos, como estar empadronado o al corriente de pagos.