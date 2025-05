Amorebieta abre una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes

Leire Merino Amorebieta Lunes, 5 de mayo 2025, 18:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Amorebieta ha abierto el plazo para solicitar ayudas municipales al alquiler dirigidas a jóvenes de la localidad. La convocatoria, que permanecerá en vigor hasta el 31 de octubre de 2025, está destinada a personas de entre 18 y 35 años que residan en una vivienda alquilada bien a título individual o dentro de una unidad de convivencia.

La subvención podrá cubrir hasta el 50% del coste mensual del arrendamiento, con una cantidad máxima de 250 euros al mes por un período de doce meses. Para poder optar a ella, el precio del alquiler no deberá exceder los 650 euros al mes y no se tendrán en cuenta en el cálculo los gastos de garaje, comunidad o administración. Del mismo modo, el domicilio tendrá que tener una acreditación de habitabilidad, estar situado en la localidad y respetar un límite máximo de una habitación por cada dos residentes.

Ainhoa Salterain, alcaldesa de la localidad, ha subrayado la importancia de esta medida: «Seguimos dando pasos a fin de que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida aquí, porque sabemos que conseguir una vivienda digna no es sencillo. Buscamos que las nuevas generaciones puedan vivir, crecer y formar parte activa de la comunidad».

Los interesados pueden presentar sus solicitudes en el Servicio de Atención Ciudadana del Consistorio (SAC) o a través de la sede electrónica. La información completa sobre los requerimientos y la documentación necesaria se encuentra disponible en la página web municipal.

Condiciones

Entre los requisitos se exige que al menos una persona adulta de la unidad convivencial haya estado empadronada en el municipio un mínimo de diez años (no necesariamente seguidos) o los dos últimos años de forma consecutiva. Además, no podrán acceder a estos apoyos económicos quienes dispongan de propiedades inmobiliarias o estén recibiendo otras subvenciones similares, como las del programa Bizigune o Gaztelagun. Por otro lado, los ingresos anuales brutos del conjunto total de los habitantes de la casa no deben superar los 28.000 euros.