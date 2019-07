Una ambulacina UVI medicalizada costaría 10 euros al año a cada persona de la zona El Ayuntamiento de Durango apuesta por una ambulancia UVI medicalizada para la comarca. / M. SALGUERO Durango solicitará una reunión de regidores de los once municipios para mejorar el servicio sanitario comarcal MANUELA DÍAZ DURANGO. Lunes, 29 julio 2019, 22:47

Si el Duranguesado no dispone de ambulancia UVI medicalizada no es por cuestión económica. El millón de euros que supone el mantenimiento anual del servicio supondría 10 euros al año por persona. Una cifra considerada insignificante por la concejala de Herriaren Eskubidea, Neskutz Rodríguez, y que en su opinión sigue poniendo freno a este vehículo, que sí tienen en Gernika, Arrasate o Elgobiar. La portavoz socialista, Jesica Ruiz, defendió en el último pleno que, más que contar con una ambulancia más, se tendría que pensar en la reubicación de los actuales dispositivos. A su juicio, Osakidetza no descuida a la ciudadanía de la comarca, puesto que Atxondo y Elorrio son atendidos por una ambulancia con soporte vital avanzado de Arrasate, mientras Abadiño y Markina cuentan con la de Elgoibar.

Distancias que para el concejal de Bildu, Aritz Bravo, pueden ser cruciales, como la hora que se tarda desde Gernika a Lekeitio. «No se puede hacer un servicio rápido si no se cumplen los ratios de la OMS que indican una UVI por cada 120.000 habitantes». En el caso de la comarca interior, esta cifra se supera en más de 40.000 personas. «Diez minutos o un cuarto de hora para una urgencia pueden ser mortales y por eso es fundamental tenerla», espetó Alberto Silva, representante de la plataforma Pediatría 24 horas que llevó la demanda al pleno.

Resolución «populista»

Mireia Elkoroiribe, del PNV y que hasta enero fue directora de gabinete de la Consejería de Salud, insistió en que Durango no está desatendida . Cuenta con una ambulancia dotada de un servicio de enfermería, que garantiza la asistencia de los pacientes y es «igual de bueno» que el equipo médico que acompaña a la UVI medicalizada. Además, aseguró que la ambulancia de reanimación de Durango se utiliza para trasladados que no son tan urgentes que se podrían resolver con una ambulancia básica. Elkoroiribe insistió en que esta problemática debe resolverse «con más tranquilidad» y no de la manera «populista» que blande el nuevo equipo de gobierno.

Pese a todo, el Ayuntamiento de Durango solicitará a Osakidetza una ambulancia medicalizada para la comarca. La medida fue aprobada con los votos del equipo de gobierno -EH Bildu y Herriaren Eskubidea-, y la abstención de los grupos de la oposición PNV y PSE, y se llevará a la reunión interinstitucional que convocará el Consistorio durangués «de manera urgente» entre las diferentes alcaldías del Duranguesado, Osakidetza y la Consejería de Salud.

En dicha reunión, además, se pretende analizar y evaluar la implantación de un servicio de 24 horas de urgencias pediátricas y se solicitará un servicio de reanimación cardiovascular. Estas demandas también fueron motivo de disputa en el último pleno. Para la exparlamentaria Neskutz Rodríguez, la saturación de urgencias pediátricas que se vive en el hospital de Cruces podría solventarse si se propiciara una atención primaria en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Su propuesta pasaría por formar al personal médico para realizar servicios de urgencias pediátricas leves o muy leves. Según la concejala de Herriaren Eskubidea, el 70% de las urgencias de Cruces podrían ser trataras en los PAC. A esto añadió Aritz Bravo, de EH Bildu, el hándicap que supone desplazarse desde Durango a Cruces, o el hecho, como apuntó Alberto Silva, de que en la mayoría de los casos «se soluciona con un simple pinchazo».