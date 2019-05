TEMA Alex Txikon abre esta tarde las jornadas de montaña en Zaldibar Miércoles, 1 mayo 2019, 23:21

El alpinista vizcaíno Alex Txikon, recién llegado de su intento de ascenso a la cima del K2, abrirá esta tarde las terceras jornadas de montaña en Zaldibar, organizadas por el Ayuntamiento. El festival, que se celebrará los tres próximos jueves en la antigua biblioteca, también contará con la proyección de lo mejor del Bilbao Mendi Film Festival. Txikon hablará sobre su experiencia en el Everest y en las expediciones invernales. La charla será a las 18.30 horas. El 9 y 16 de mayo se pasará una pequeña selección de películas en versión original que se han emitido y premiado en dicho festival. El día 9 se proyectará 'The Search for the Wooo', 'Viacruxis' y 'Age of Ondra'; mientras que la última semana los protagonistas serán 'Wallmapu', 'RJ Ripper', 'Liv Along the Way' y 'Up to speed'.