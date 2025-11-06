Alertan de que las obras de una pasarela en Amorebieta ponen en riesgo a gatos y erizos La Federación Vasca de Protección Animal alerta del impacto de la maquinaria y pide al Ayuntamiento un plan de traslado de los animales

Leire Merino Amorebieta Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:15

La Federación Vasca de Protección Animal (Euskanbafed) denuncia que las obras iniciadas en el barrio San Antonio de Amorebieta, en la zona de Elgezabal, ponen en peligro a una colonia de una decena de gatos y varios erizos que habitan en el entorno donde se construye una pasarela elevada para mejorar la seguridad peatonal en la N-634. Según advierte su presidente, Evaristo Rodríguez, en ese mismo lugar ya murieron unos cuantos animales durante las trabajos de restauración de la rotonda ejecutadas hace pocos años.

«No estamos en contra de las reformas que se están llevando a cabo, pero sí de que se hagan ignorando la vida que existe en este espacio», subraya Rodríguez, quien recuerda que los erizos están protegidos por ley y que su captura, daño o muerte en estado salvaje está prohibida. También señala que «las leyes de 2023 de protección de los derechos y el bienestar animal obligan a garantizar la seguridad y gestión de las colonias felinas».

Las cuidadoras federadas de Euskanbafed llevan tiempo intentando desplazar a los felinos del sitio conflictivo, sin embargo, temen que sin ayuda municipal la maquinaria los afecte directamente. «Reubicarlos no es opcional, es una obligación legal y ética. Solo necesitamos que el Ayuntamiento haga su parte»,insiste Rodríguez. Del mismo modo, agrega que «si no se toman medidas inmediatas, habrá daños, y entonces ya no hablaremos de prevención, sino de responsabilidades».

Por su lado, EL CORREO se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno local, que por el momento prefiere no hacer declaraciones al respecto. Asimismo, la entidad responsable del cuidado de los animales, recalca que seguirá trabajando con el objetivo de que las cosas no se queden paradas y que continuarán informando acerca de la evolución del caso.