La alcaldesa de Durango se manifesta junto al colectivo de pensionistas La alcaldesa e integrantes del equipo de gobierno apoyaron la manifestación de los pensionistas. / Y. R. «Aunque no es competencia del Ayuntamiento, vamos a estar en la calle apoyándoles hasta conseguirlo», aseguró Ima Garrastatxu YOLANDA RUIZ DURANGO. Lunes, 17 junio 2019, 22:01

Los concejales de EH Bildu y Herriaren Eskubidea en la Corporación de Durango, habituales en las protestas del colectivo de pensionistas, no faltaron a la cita de ayer. Pero en esta ocasión lo hacían como parte del nuevo equipo que gobernará la villa durante los próximos cuatro años. Media docena de sus once once integranes, además de la alcaldesa, se manifestaron ayer por las calles de la villa. «Aunque las pensiones no son una competencia del Ayuntamiento, vamos a estar en la calle apoyando al colectivo hasta conseguirlo», expresó Ima Garrastatxu.

La nueva regidora de Durango, de EH Bildu, considera «justas» las reivindicaciones del colectivo de pensionistas, por lo que aseguró «vamos a facilitar la adopción de las medidas» que demandan. «Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden», añadía su compañero en el gobierno municipal, Julián Ríos, aludiendo a uno de numerosos esloganes que coreaban las decenas de personas que tomaron parte en la manifestación.

Como portavoz del colectivo, Matías Oregi también echó mano de este eslogan para hacer hincapié en que, tras los cambios de las ultimas elecciones, «esta es la ocasión para defender las pensiones. Estamos aquí para recordar que existimos y somos una parte muy importante de la sociedad».

La plataforma de pensionistas de Durango fue recibida en Magdalena con una fuerte ovación por parte del mismo colectivo de Iurreta. Allí, Oregi dio a conocer que se está preparando una marcha crucial para después del otoño. En ella se espera contar con distintos agentes sociales, feministas y jóvenes.

«Voluntad y valentía»

Los dos bloques recordaron en su encuentro de ayer que «solo hace falta voluntad y valentía» para implantar unas pensiones mínimas de 1.080 euros. A lo largo de la manifestación expusieron otra de sus históricas demandas: Las mujeres viudas necesitan más ayudas.

Desde ambos colectivos dieron a conocer, asimismo, que seguirán desarrollando las movilizaciones de los lunes a lo largo del verano. Tienen previsto, además, «socializar las demandas en fiestas». La jornada de ayer fue aprovechada para recabar nuevas firmas, que entregarán ante las instituciones para que tengan en cuenta sus reclamaciones.

Todos los participantes se dirigieron a continuación hasta el centro de salud de Landako para mostrar su apoyo al personal de Osakidetza que demanda más personal en la atención primaria.