«Como Aiala Eguiluz suspendería las zezenak dira» Aiala Egiluz considera Durango un pueblo de cuento. / M. DÍAZ Con cinco legislaturas a sus espaldas en Leioa y Erandio, la candidata del PP en Durango considera «enriquecedora» su presencia en la villa MANUELA DÍAZ DURANGO. Lunes, 20 mayo 2019, 23:03

La getxotarra Aiala Eguiluz asume el reto en Durango de reflotar al PP tras su descalabro en las dos últimas legislaturas. Su juventud, apenas 41 años, esconden cinco legislaturas como concejal en Leioa y Erandio. Afiliada desde los 17 años al partido, de padre vasco y madre gallega, divorciada y madre de una hija, admite que llega a la villa con ganas de «cambios».

- ¿Por qué Durango?

- Me lo propusieron y me gustan mucho los retos. Aquí hace falta levantar el partido y a Durango tenía que venir una mujer y alguien joven, con ganas de moverse y de dar una imagen del PP diferente.

- Es la candidata menos conocida.

- Sí, no soy de Durango, pero aprendo rápido y tengo como plus esa visión externa . La sabia nueva puede ser muy enriquecedora para el pueblo.

- ¿Estaría dispuesta a vivir a Durango?

- Lo sopesaría. Lo que me echa para atrás, además de mi hija y mi familia, son los alquileres tan altos que hay en Durango, y creo que es un tema junto a la construcción de VPOs que debería abordarse la próxima legislatura. Pero independiente de que duerma en Durango, mi vida va a ser aquí. No soy persona de despacho sino de calle y me veréis comprando fruta, en la carnicería o en las piscinas.

- ¿Cuál es su percepción de la villa?

- Conocía Durango, pero tras hacer varias visitas guiadas me parece un pueblo de cuento. Me habían dicho que es un pueblo duro en cuanto al trato con el PP, y sin embargo me he encontrado con gente es muy correcta, agradable y cariñosa conmigo.

- Se declara animalista y antitaurina, ¿estaría dispuesta a suprimir las zezenak dira?

- Como Aiala Eguiluz las quitaría, pero también entiendo que haya gente animalista que los defienda siempre que se respeten las condiciones de los animales y exista un control.

- Pasamos de Juanjo Gastañazatorre a Fran Garate, ¿con quién se queda?

- Me quedo con la figura de Juanjo que es el referente del PP en Durango, al que conocí la noche que asesinaron a Pedrosa. Es un durangués que se desvive por su pueblo, pero es el tiempo de poner una cara nueva al PP en Durango y venir con ideas nuevas.

- ¿Le ha dado algún consejo?

- Sentido común. Me ha avisado que en los plenos hay momentos duros, pero soy una persona de carácter y si tengo que pegar el golpe en la mesa, lo pego. No busco la bronca por la bronca porque no me aporta nada vivir en la crispación, quiero venir con la misma ilusión con la que estoy ahora.

- ¿Le asusta estar sola como concejal, con dos mayorías fuertes como son el PNV y EH Bildu?

- No, porque salvo una legislatura, las otras cuatro he estado sola en pueblos muy potentes y siempre gobernados por el PNV o PNV y PSE.

- ¿Llegaría a acuerdos?

- Yo, siempre las manos libres. No voy a hacer cheques en blanco, pero sí acuerdos puntuales por el bien del pueblo. Si considero necesario que se forme un gobierno de unos, lo apoyaré. Y si considero que Bildu presenta una iniciativa adecuada, también lo haré. Siempre he ido por libre, pero siempre con sentido común.

- ¿Con EH Bildu?

- Somos ideológicamente muy diferentes, como también con otros, pero cuando se baja a tierra, a temas que conciernen al pueblo, es más fácil llegar a un acuerdo. Lo importante es llegar al consenso.