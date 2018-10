San Agustín recibe a las propuestas escénicas más innovadoras

El espacio cultural de Agustín recibe esta tarde a las propuestas escénicas más innovadoras e interdisciplinares de Europa. 'The best of be festival' recala por primera vez en Durango en su gira por España con tres actuaciones poco convencionales y un encuentro con los artistas. Será junto a su paso por Lekeitio y Vitoria, la única oportunidad de ver esta selección de piezas del Be Festival que se celebra cada año en Birmingham mostrando nuevos lenguajes teatrales contemporáneos e innovadores.

La representación arrancará a las 20.00 horas y contará con tres piezas de compañías de Suiza, Francia y Gran Bretaña, que fusionan estilos y vanguardia. Entre ellas estará 'Someone loves you drive with care' del ilusionista, prestidigitador y artista performativo británico Tom Cassani. Esta obra es la ganadora del Be Festival. Junto a ella se representarán 'Take care of yourself', de la compañía suiza Cie Moost, que mezcla danza, performance y circo, y 'Control break', de los franceses Cie Kirkas, que combina ingeniería informática y virtuosismo circense.