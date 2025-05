Adiós a un hombre sencillo enamorado del arte

Javier García Legorburu DURANGO Martes, 13 de mayo 2025, 15:12 Comenta Compartir

Un hombre multifacético, que además de pintor, también fue escritor, guionista y director de cortometrajes. Y sobre todo, una buena persona. Durango está de luto por el fallecimiento de José Luis Martínez de Antoñana (82 años), fundador y presidente de la asociación artística del Duranguesado durante 23 años. Siempre transmitiendo su pasión por la pintura a pequeños, jóvenes y mayores.

«Lo conocí en su tienda de Bellas Artes enfrente de Santa María, en el casco viejo, donde fueron los inicios del colectivo y muchos íbamos a enmarcar las obras. Durante más de 20 años, hemos tenido una gran amistad en la junta directiva del colectivo, hemos participado en todos los concursos infantiles, juvenil y Villa de Durango. Trato cercano y un gran amigo», subraya su gran amigo Rafa Peñafiel.

Precisamente, su faceta menos conocida era la de guionista, siempre realizando proyecciones con actores amateurs de Durango. Como bien señala Peñafiel, con un toque final humorístico, «nos divertíamos mucho en las grabaciones. La pena que me da es que no pudimos terminar de grabar el último corto», destacaba.

El colectivo de artistas de la comarca dedicó unas palabras bonitas y su cariño a su fundador en las redes sociales. «¡Cuánto tenemos que agradecerte por hacer realidad los sueños de tantos aficionados al arte en el Duranguesado, por tantos días compartidos de largas conversaciones y por ser tan buena persona desinteresada y amable! Que tengas toda la gloria que mereces, no te olvidaremos», subrayó.

El propio José Luis reconoció en una entrevista a EL CORREO que en su comercio hacía marcos y acudían muchos artistas aficionados a su tienda. «Conocí a muchos de ellos. Era un lugar de tertulia y encuentro. Yo me paraba a hablar con todos ellos y gracias a una amiga llamada Isabel Peralta y que pintaba también, decidimos poner en marcha una asociación que abarcase a toda la comarca en 1990 tras un proceso arduo y las primeras reuniones fueron en mi tienda», subrayaba.

Fue un gran pionero del arte en la comarca. Tras comenzar en el barrio de Madalena y en los soportales de San Agustín Kultur Gunea, se trasladaron a su sede actual, la sala de Ezkurdi, ubicada en el centro de la localidad y siempre luchó con el Ayuntamiento por lograr un mejor acondicionamiento.

La propia alcaldesa, Mireia Elkoroiribe (PNV), destaca de él que era un «hombre inquieto, apasionado y muy entrañable». «Su afición por pintar, escribir y crear en general era inagotable y siempre tenía algún proyecto entre manos. Le echamos mucho de menos en el último Durango Sariak, donde fue premiada la Asociación de Artistas del Duranguesado de la que fue presidente durante 20 años. Sin duda Durango pierde a una de las personas más importantes del panorama cultural», lamentaba.

«Una buena persona, no hacía diferencias a nadie»

Siempre tuvo claro que quería transmitir el arte a los niños y Peñafiel destaca que la joya de la corona era el concurso infantil, con más de 1.000 niños apuntados en las últimas ediciones. «Era el que más nos llenaba a todos y ver la sonrisa e ilusión con que presentaban las obras», proseguía.

El propio José Luis era un gran pintor, con un gran detalle. «Tenía una gran precisión y realizaba obras muy bonitas, con cuadros muy pequeños, algunos de ellos con monaguillos realizando travesuras en una iglesia o cuadros de fotografías de Marruecos», confiesan sus allegados.

Uno de los que más le conoció fue Victoriano del Amo, miembro del colectivo de artistas durante 35 años. «Era una persona que se hacía amigo de todos, que no le gustaban las diferencias. En la década de los 80, yo empecé a pintar y lo conocí en la tienda, fueron los orígenes de la asociación en el año 1991-92. He colaborado con él muy bien. Además, le gustaba pasear y comentar cosas de la vida, siempre respetando la ideología de todos», destacaba.

También fue jurado en concursos artísticos y escribió novelas primero en formato Word y luego conseguía que alguien se lo imprimiera para llevar a las librerías y amigos de Durango. Todos destacan lo buena persona que era. Su amiga Marisa destaca de él que era «una persona desinteresada, enamorado del arte, valoraba mucho las obras de los demás». «Yo era aficionada a la pintura, venía de Eibar, había estudiado allí y me ofreció pertenecer a la asociación, 35 años de relación que son muchos. También era un luchador, siempre trabajando por visibilizar las obras. Su obra es muy buena. Nunca ha tirado la toalla», detalla.

Otro de los miembros actuales de la Junta, Javier Lozano destaca de él que gozaba de una «empatía extraordinaria con la gente, y con muchas ilusiones y ganas. Una gran persona y una figura muy importante de la asociación en la que ha trabajado a destajo, casi en familia y nos ha dejado un legado muy importante. Ha sido él no va a más». El propio José Luis decidió dar ese relevo generacional. «Necesitamos a más gente joven para que tomen el relevo. Yo lo dejo porque después de tantos años estoy cansado y me he volcado durante muchos años, tras contar con la ayuda de un gran equipo. Lo mejor ha sido el trato con la gente. Esta asociación se ha convertido en muy conocida en todo el País Vasco», reconoció él mismo a este periódico.