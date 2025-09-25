45 actos animarán las fiestas de San Miguel en Iurreta

Leire Merino IURRETA Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:34 Comenta Compartir

Las calles de Iurreta se llenarán desde mañana hasta el 5 de octubre de un ambiente festivo. El arranque de las Fiestas de San Miguel de este año prometen casi dos semanas de cultura, deporte, gastronomía y tradición. Aunque el txupinazo marcará oficialmente el inicio el domingo, la localidad ya se prepara para disfrutar desde mañana con el espectáculo 'Ostirala iritsi da' de Porrotx eta Marimotots, un montaje de humor y color que se celebrará en la plaza y que, en caso de lluvia, se trasladará al frontón de Maiztegi. Además, a las 20.00 horas habrá un concurso de mus en Goiuri Kultur Gunea, y a las 21.00 horas un concierto de 'Rewinders' en Askondo, completando una jornada inaugural repleta de actividades orientadas a todos los públicos.

El sábado, el deporte será uno de los principales protagonistas. El festejo arrancará a las 8.30 horas con la XIV Mendi Martxa, seguida a las 9.30 horas por la Txiki Martxa. Al mediodía, a las 12.00 horas, se realizará un concurso de pintxos, y a las 14.00 horas tendrá lugar la tradicional comida popular de jubilados. Por la tarde, a las 16.30 horas, los más pequeños disfrutarán de una ginkana ciclista infantil, y a las 18.30 horas comenzarán los partidos de pelota de la escuela Olaburu, seguidos de un partido de paleta goma femenina y de un partido de mayores del campeonato de primera de Bizkaia. Tampoco faltará la música, con los conciertos de Juego de Damas Band en Askondo (a las 22.00 horas) y de Against You, Ganibet y Tatxers en la plaza (22.30 horas).

Por su parte, el alcalde, Oskar Koka, se muestra ilusionado ante esta celebración: «Las espero con las ganas que supone celebrar las fiestas de tu pueblo. Todo esto mezclado con la responsabilidad de que todo salga bien, sin incidentes, que no haya que lamentar ningún acto negativo y que la gente pueda disfrutar de todos los actos que tenemos programados». Respecto a sus momentos favoritos, Koka destaca el alzamiento del Doniel Atxa y los partidos de pelota en el frontón. Además, hace un llamamiento a la participación responsable.

Inicio tradicional

El domingo comenzará al son de los dulzaineros, que recorrerán la localidad desde las 7.00 horas, y también acogerá el décimo aniversario de Indarpak, con propuestas dirigidas a niños y jóvenes. Asimismo, se llevará a cabo una concentración por Palestina, que dará paso a las 12.00 horas al inicio oficial de las fiestas. A las 14.30 horas se celebrará la comida de jóvenes, y por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar el levantamiento del Donien Atxa, seguido del último ensayo del grupo de baile del municipio. A fin de dar por cerrado el día, los vecinos podrán disfrutar de una romería con la banda musical Zutik. Por su parte, el lunes 29 estará dedicado al folklore con una actuación del grupo Iurreta Dantzariak y otra de canto y danza con los artistas Mirari Azkune y Gorka Valdes.

El viernes, 3 de octubre, después del concurso de tortillas de patata (19.30 horas), Askondo recibirá el concierto de Alarma Morea (21.00 horas). Asimismo, el frontón Kepa Arroitajauregi (22.30 horas) será escenario de una sesión de bertso con referentes como Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal y Unai Iturriaga. La noche se cerrará con la romería de Oilar Baltzak. Al día siguiente, llegará una de las citas más esperadas: el 'Día del Disfraz'. La jornada incluirá poteo a mediodía, una competición de marmitako con comida popular en Askondo, la animación de la electrotxaranga Sakatu y una romería con Luhartz.

Los festejos concluirán el domingo 5 con la XXV Feria Agrícola y Artesanal en la calle Olaburu, que ofrecerá a los asistentes una oportunidad a fin de conocer y adquirir productos locales, artesanías y alimentos tradicionales de la comarca. La jornada contará también con una exhibición de levantadores de piedra. Al atardecer, actuará Iurreta Dantzariak junto a un grupo invitado. Con el objetivo de cerrar las fiestas y tras una cena popular, los vecinos participarán en la romería con Lorratz y pondrán el punto final cantando como cada año los versos tradicionales.