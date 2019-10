Abadiño subirá un 13,36% el impuesto a la industria para ajustarlo a la media de la zona Polígono de Astola que concentra buena parte de la industria de Abadiño. / M. D. El alcalde atribuye el fuerte incremento, que reportará 76.683 euros más al Ayuntamiento, a que llevaba años sin modificar MANUELA DÍAZ ABADIÑO. Jueves, 17 octubre 2019, 21:50

A las industrias de Abadiño les toca rascarse el bolsillo. A partir del próximo año el sector tendrá que pagar más impuestos. El Consistorio rebaja el límite de corte del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un millón a 200.000 euros y aumenta así la presión fiscal de las empresas, que pasarán de tener un tipo del 1% a uno del 1,3%. Además, también se modifica el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), al aumentar el 'coeficiente único' del 1,76% al 2%, lo que supone un incremento en el impuesto del 13,36%.

La medida fue aprobada ayer como parte de las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor en 2020 con los votos a favor del ejecutivo local -PNV e Independientes- y la abstención de EH Bildu. Según apuntó el alcalde, Mikel Garaizabal, con estos dos reajustes se han actualizado los impuestos a la industria que llevaba años sin modificar, logrando así una equiparación con respecto al resto de municipios de la zona. «Abadiño es un municipio muy industrializado y este impuesto nos permitirá recaudar 76.683 euros más», apuntó el mandatario jeltzale,

El portavoz de EH Bildu, Mikel Urrutia, aseguró que, al ejecutarse una «considerable» subida del IBI en el sector industrial sería conveniente tener en cuenta el tipo de actividad a la hora de aplica el IAE. El concejal de Hacienda, Promoción Económica y Empleo, Iñaki Rekalde, aseguró que las cifras se ajustan a la media de la comarca. Abadiño aplicaría el mismo coeficiente que Durango y menor al que tienen Elorrio y Amorebieta.

Abstención de la oposición

Esta medida dará a su vez un respiro a las familias, sobre las que en 2018 golpeó una fuerte subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que colocó a Abadiño como el municipio con mayor gravamen. Y es aquí donde el ejecutivo vuelve a meter mano, esta vez para rebajar el impuesto a las viviendas cuyo valor catastral supere los 180.000 euros. Pasarán de tributar de un 0,32% a un 0,25%. Una modificación que no fue del agrado de EH Bildu quien propuso rebajar más la carga fiscal a los vecinos con un tipo general del 0,18% y otro del 0,22% para los inmuebles de valor catastral superior a 180.000 euros. Según Mikel Urrutia, la modificación del IBI que entró en vigor el pasado año ha generado un superávit de 500.000 euros «que no está justificada». Su propuesta, que no fue aprobada, rebajaría en 200.000 ese beneficio.

También en materia de viviendas se reducirá un 50% el pago del IBI a las viviendas con placas solares, a las VPO durante los tres primeros años y a todos aquellos inmuebles que estén inscritos en programas de alquiler social foral o autonómico. Respecto al impuesto de vehículos, pagará más quien más contamine, y se bonificará a los vehículos históricos, eléctricos e híbridos. El resto de impuestos y tasas, entre los que se incluye la basura y agua, subirán un 1,5%.

EH Bildu se abstuvo y criticó el impedimento de poder votar punto por punto una ordenanza en la que había algunos puntos en los que estaban de acuerdo. Sus tres enmiendas en materia de IBI, IAE y en la bonificación del 50% en la tasa de basuras a todos los que reciclen orgánico, se rechazaron.