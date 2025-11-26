El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La propuesta salió adelante con los votos favorables de EH Bildu, AIB y PSE-EE, mientras que el PNV se posicionó en contra. A.U

Abadiño saca adelante un Presupuesto de 14 millones centrado en inversiones y ayudas sociales

Las Cuentas, que registran una subida del 7,15%, ponen el foco en las captaciones de agua, la mejora de los equipamientos deportivos y el tejido asociativo

Leire Merino

Leire Merino

Abadiño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:50

El Ayuntamiento de Abadiño aprobó ayer en el Pleno Ordinario los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que ascienden a 14.183.475,96 euros y que suponen una subida del 7,15% con respecto al ejercicio anterior. La propuesta salió adelante con los votos favorables de EH Bildu, AIB (Abadiñoko Independiente Berriak) y PSE-EE, mientras que el PNV se posicionó en contra. En la misma sesión se revisó el plan estratégico de subvenciones para 2026-2028, un documento que obtuvo el respaldo unánime.

Según detalla el Consistorio, el presupuesto se sostiene en dos grandes pilares: por un lado, los ingresos propios, que representan el 47% —un 30% correspondientes a impuestos y un 17% a tasas y otros conceptos—; y por otro, las aportaciones de la Diputación de Bizkaia a través de Udalkutxa, que cubre el 52% del total. Desde el equipo de gobierno destacan que la localidad no mantiene deudas ni procesos de endeudamiento, lo que permite planificar con estabilidad los proyectos dispuestos para los próximos meses.

El Ayuntamiento destinará 755.000 euros al capítulo de inversiones. A esta cantidad se sumarán otras propuestas que se financiarán con los ahorros acumulados de años anteriores incluidos en la Agenda de Legislatura. Entre las actuaciones previstas resaltan la mejora del acceso a Atxarte, asegurar el suministro de agua en Irazola, hacer públicas las captaciones de agua de Urkiola y adecentar varias zonas deportivas del municipio.

En el ámbito social, se dedicarán unos 700.000 euros a ayudas destinadas a apoyar a asociaciones y colectivos locales. Actualmente hay cerca de 58 grupos, y el objetivo es fortalecer su trabajo y ayudarles a mantener un pueblo activo y dinámico. La propuesta garantiza que se siga destinando la misma cuantía durante los tres próximos ejercicios.

El PNV votó en contra al considerar que sus aportaciones no habían sido recogidas. La formación jeltzale propuso la construcción de un parking vertical en Traña-Matiena, la renovación del césped del campo viejo de Astola, un baño público en Zelaieta, mejoras en el alumbrado, chorros de agua en Muntsaratz y un nuevo aterpe cubierto en la plaza del mercado de Traña-Matiena. Su portavoz, Mikel Garaizabal, lamentó la «falta de disposición a la hora de valorar las necesidades de los barrios».

