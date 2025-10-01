Abadiño impulsa un centro documental de la historia vasca con Gerediaga Elkartea EH Bildu y el PSE apoyan el proyecto, mientras que el PNV y Abadiñoko Independiente Berriak reclaman usar el espacio para crear viviendas para personas en estado de vulnerabilidad

Leire Merino Abadiño Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:07 Comenta Compartir

El pleno municipal de Abadiño ha aprobado iniciar un expediente a fin de ceder a Gerediaga Elkartea los locales municipales de Trañaerrota 2-4, en Matiena. Se trata de una asociación cultural fundada en 1965, referente en Durangaldea por su labor en la conservación y difusión del patrimonio histórico. En este sentido, de llevarse a cabo la cesión, los espacios se convertirán en su archivo documental. El proyecto cuenta con el respaldo de EH Bildu y PSE, mientras que PNV y Abadiñoko Independiente Berriak lo cuestionan.

Por su lado, los independientes consideran que esos lugares deberían destinarse a viviendas dotacionales, una fórmula de alojamiento dirigida especialmente a personas en situación de necesidad o vulnerabilidad. «Desde el principio hemos defendido que son idóneos, porque en el municipio hay jóvenes que necesitan emanciparse y mayores que precisan pisos más accesibles», ha asegurado el concejal José Luis Navarro.

Según ha explicado Navarro, el Ejecutivo autonómico ya trasladó en reuniones previas que estos bajos podrían habilitarse con ese fin, lo que supondría una oportunidad «a la hora de responder a una demanda clara del pueblo». Del mismo modo, han subrayado que no se oponen a la labor de Gerediaga. «Reconocemos y apoyamos lo que hacen, pero creemos que los mejores espacios de la localidad no deben cederse por dos décadas sin haber analizado previamente todas las opciones», ha añadido.

En este sentido, han valorado de precipitado el acuerdo adoptado. «Estamos a pocas semanas de una reunión clave con el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, el 29 de octubre, donde se nos puede aclarar la viabilidad de nuestra propuesta. Pedíamos esperar a esa fecha», ha recalcado la concejala Edurne Maguregi. «Tenemos otras ubicaciones como la de detrás de Txanporta, con más de 400 metros cuadrados, que están desde hace tiempo infrautilizadas y que podrían adaptarse a las necesidades de la asociación», ha agregado.

Asimismo, el portavoz del PNV, Mikel Garaizabal, ha pedido prudencia y transparencia antes de tomar una resolución definitiva. «Una idea de esta envergadura requiere debatirse con claridad», ha señalado, recordando que su grupo solicitó retirar el punto del orden del día hasta disponer de toda la información sobre las condiciones concretas de uso y concesión, así como de posibles alternativas.

Por el contrario, el alcalde Mikel Urrutia (EH Bildu) ha defendido la cesión de los locales a Gerediaga subrayando la trayectoria de estos. Ha recordado que se trata de un colectivo con más de medio siglo dedicado a la cultura y memoria, impulsor de iniciativas tan emblemáticas como la Feria de Durango, y que ahora necesita un local mayor a fin de seguir adelante. «Es el único proyecto real y viable para unos locales que llevan veinte años vacíos, y no implicaría coste alguno para el Ayuntamiento, ya que la propia entidad asumiría las obras», ha apuntado.

En la misma línea, Patxo Campo del PSE ha insistido en que la diferencia está en apostar por lo factible frente a lo que difícilmente se podrá ejecutar. En su opinión, las viviendas dotacionales en Matiena «siguen condicionadas por la mancha de inundabilidad», algo recogido en los informes técnicos y en los de URA. Ha recordado que la primera etapa de las obras de encauzamiento todavía no ha comenzado pese a los convenios firmados, y que después llegaría una segunda fase en la que el Consistorio debería asumir el 50% del coste. Ante ese escenario, Campo ha considerado que el plan de Gerediaga es una alternativa «inmediata, tangible y con un beneficio cultural evidente».