Abadiño consolida el sistema de aparcamiento de Traña-Matiena tras una prueba piloto con buena acogida Tras analizar los resultados, el Ayuntamiento aplicará ajustes como permitir a los residentes aparcar sin limitación en la zona verde de OTA a partir de las 13.30 horas

El Ayuntamiento de Abadiño ha llevado a cabo un balance positivo de la prueba piloto del nuevo sistema de aparcamiento y OTA implantado en Traña-Matiena entre junio y octubre. El plan, diseñado junto con el vecindario y el sector comercial y hostelero, tenía como objetivos principales facilitar el estacionamiento a los habitantes, reducir el tráfico interno y reforzar la actividad económica del barrio.

La propuesta estableció zonas diferenciadas: espacios reservados a vecinos (zona roja) y áreas de OTA limitadas —una hora en la azul y dos en la verde— en calles como Zubibitarte y Trañaetxoste. En total, la inversión ascendió a 30.500 euros, destinados a señalización, pintura, parquímetros o distintivos.

Las mediciones realizadas indican que la ocupación de las áreas destinadas a residentes ha sido «alta», lo que demostraría que el diseño se ajusta a la demanda real. En la mayoría de las ubicaciones analizadas, entre el 70% y el 80% de los vehículos pertenecen a vecinos de Matiena sin garaje, mientras que solo un 5% proviene de fuera del municipio.

En cuanto a la OTA, la zona azul presenta resultados satisfactorios, aunque la verde registra menor uso —unas diez plazas ocupadas de las 23 disponibles—, lo que llevará al Consistorio a introducir modificaciones con el propósito de optimizarla. Tras el análisis de los datos, el pleno municipal ha aprobado tres decisiones clave: hacer permanente el permiso a fin de que todos los abadiñarras puedan aparcar en las áreas de residentes, permitir que estos estacionen sin límite horario en la zona verde a partir de las 13.30 horas y obligar a mostrar visible la pegatina de residente en el parabrisas.

Según la última encuesta realizada, el 60,3% de las personas consultadas valora la medida de «apropiada o muy adecuada», frente al 23,8% que la considera negativa. «La experiencia ha servido a fin de definir un modelo ajustado a las necesidades y construido con la participación ciudadana», ha subrayado el alcalde, Mikel Urrutia.

De cara al futuro, el equipo de gobierno estudiará la posibilidad de ampliar los huecos dirigidos a la gente local en Laubideta. Además, continúa trabajando en la creación de un parking destinado a más de 100 vehículos, cuyo proyecto ya está redactado y pendiente de los trámites necesarios para su ejecución.

