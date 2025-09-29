Abadiño celebrará el Día Internacional de las Personas Mayores con marchas, cine y teatro El programa, impulsado junto a las asociaciones locales, pone el acento en los lazos entre generaciones e invita a reflexionar sobre el envejecimiento activo

El Ayuntamiento de Abadiño se suma a la conmemoración del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, con un programa de actividades diseñado para todos los públicos. La edición de este año pone el acento en la importancia de los lazos entre generaciones, bajo la convicción de que «solo juntos se llegará a construir una sociedad más cohesionada, solidaria e inclusiva».

La jornada festiva comenzará por la mañana con dos marchas populares, que partirán de Zelaieta (11.45 horas) y Traña-Matiena (12.00 horas). Ambas confluirán en Astola a las 12.30 horas, donde se llevará a cabo un encuentro con un pequeño lunch acompañado por coros y txistularis. La iniciativa cuenta con la implicación de las asociaciones San Prudencio y San Trokaz, que han promovido esta actividad.

Por la tarde, a las 18.00 horas en Errota Kultur Etxea, el mundo audiovisual tomará el relevo con una sesión especial del Silver Film Festival. Se proyectarán los cortometrajes Cuarentena, Azkena y La Fuerza, junto al documental Punkaren beste aldea. La programación, en euskera y castellano, propone una mirada intergeneracional a través de relatos que conectan a personas de distintas edades. Tras la proyección se celebrará un coloquio con Ana Inés Landeta (directora de Azkena) y la actriz Itziar Lazkano (20.000 especies de abejas), quienes reflexionarán sobre el poder del cine a la hora de derribar barreras y tender puentes intergeneracionales. Marian Gerrikabeitia, directora del festival, ha destacado que trabajan «con la finalidad de cambiar la idea que podemos tener de la población de edad avanzada».

Los actos continuarán el domingo con la representación de 'La Kermés del vermú', un espectáculo de teatro musical de calle a cargo de la compañía Gorakada, dirigido por Álex Díaz. La propuesta combina humor, música y reflexión acerca de la vida cotidiana, mostrando la influencia positiva que tiene este arte en la comunidad en su conjunto. «Pienso que la cultura no tiene edad y que está abierta a todos», subrayó Díaz.

La concejala de Bienestar Social, Edurne Maguregi, remarcó que «la celebración de esta fecha es una oportunidad a fin de reconocer las aportaciones que hacen nuestros mayores. Creemos en la necesidad de escuchar, acompañar y trabajar conjuntamente con el objetivo de promover un envejecimiento activo». Por su lado, el alcalde Mikel Urrutia recordó que «en la localidad contamos actualmente con 1.700 vecinos con más de 65 años, casi una cuarta parte de los habitantes, el doble que en el año 2000. Desde las instituciones públicas debemos dar pasos cualitativos para responder a esta realidad con políticas innovadoras. Con las propuestas que hemos preparado queremos poner en valor su contribución».

