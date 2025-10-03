Abadiño abre el plazo para solicitar subvenciones y bonificaciones municipales La convocatoria incluye ayudas para estudios y obtención del carnet de conducir en euskera, alquiler juvenil y descuentos en tasas

Leire Merino Abadiño Viernes, 3 de octubre 2025, 17:58

El Ayuntamiento de Abadiño ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones y bonificaciones municipales, que podrán solicitarse online o de manera presencial. Estas ayudas abarcan distintos ámbitos, con el objetivo de apoyar a la ciudadanía.

Entre las medidas destacan las orientadas a las personas empadronadas que hayan participado en cursos en euskaltegis homologados o programas de formación sobre el aprendizaje y el uso social del euskera. Será imprescindible presentar un certificado del centro con los datos del curso, junto con el justificante de pago. Asimismo, se ofrecen ayudas para la obtención del carnet de conducir en euskera, dirigidas a jóvenes de entre 15 y 25 años. Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción Municipal que busca fomentar la normalización de la lengua en campos técnicos y administrativos.

En materia de vivienda, el Consistorio destinará una subvención de hasta 250 euros mensuales al alquiler juvenil, pensada para vecinos de entre 18 y 35 años que residan habitualmente en pisos de la localidad y cumplan los requisitos establecidos en la ordenanza del municipio. Finalmente, se incluyen descuentos en las tasas de residuos y alcantarillado para familias con ingresos limitados. El porcentaje de descuento se calculará según la renta familiar y el número de miembros.