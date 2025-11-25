El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Este jueves, se proyectará la película 'Aisha', un largometraje que relata la historia de una joven nigeriana solicitante de asilo en Irlanda. D.U.

700 estudiantes participarán en el festival de cine social en Durango

El objetivo de 'Fokuan' es acercar al público juvenil temáticas relacionadas con los derechos humanos, las migraciones, las fronteras y la situación de las personas refugiadas

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:08

La ONG Río de Oro, en colaboración con el Ayuntamiento de Durango, presenta la quinta edición del ciclo de cine social FOKUAN, que este año contará con una participación récord: cerca de 700 estudiantes de distintos centros educativos del municipio asistirán a las proyecciones programadas. La iniciativa se celebrará en el Cine Zugaza de Durango y tiene por objeto acercar al público juvenil temáticas relacionadas con los derechos humanos, las migraciones, las fronteras y la situación de las personas refugiadas.

En esta edición se han programado dos sesiones. Este jueves se proyectará la película 'Aisha', un largometraje que narra la historia de una joven nigeriana solicitante de asilo en Irlanda, que se enfrenta a las dificultades que plantea la inmigración en Europa. La segunda proyección, prevista para el jueves 12 de febrero, será 'La Voz de Hind', que relata la llamada de emergencia de una niña atrapada en Gaza durante un ataque y el intento de rescate por parte de voluntarios de la Media Luna Roja. Esta obra fue recientemente reconocida con el premio del público en el Festival de Cine de San Sebastián.

El ciclo está dirigido a alumnado de centros educativos como Jesuitak Durango, Instituto Fray Juan de Zumárraga, Maristak Durango Ikastetxea e Ibaizabal Ikastola, y se ha orientado especialmente a jóvenes de entre 16 y 18 años, con el fin de sensibilizarles mediante el cine como herramienta pedagógica.

