El buen tiempo, las mejoras en el servicio y la amplia oferta de espacios verdes y zonas de sombra han mantenido la alta afluencia. J.G.L

49.710 personas acudieron a las piscinas de Tabira en Durango

En cuanto a la distribución mensual de visitantes, el mes de mayor afluencia fue julio, con un total de 16.703 usuarios

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:11

Las piscinas municipales de Tabira han vuelto a ser uno de los espacios más concurridos durante el verano en Durango. Entre los meses de junio y septiembre, un total de 49.710 personas utilizaron estas instalaciones, confirmando su papel como lugar de encuentro, ocio y bienestar para la ciudadanía durante los meses más calurosos del año.

El buen tiempo, las mejoras en el servicio y la amplia oferta de espacios verdes y zonas de sombra han contribuido a que las piscinas de Tabira mantengan una alta afluencia a lo largo de toda la temporada estival. Desde el Ayuntamiento de Durango se valora muy positivamente la acogida, destacando que «estos datos reflejan la confianza de la ciudadanía en los servicios municipales y la importancia de seguir cuidando y mejorando espacios públicos que fomenten el encuentro entre personas y espacios para desconectar».

En cuanto a la distribución mensual de visitantes, el mes de mayor afluencia fue julio, con un total de 16.703 usuarios. Le siguieron junio, con 15.878 personas, y agosto, con 14.254. A pesar de ser un mes tradicionalmente más tranquilo, en la primera quincena de septiembre todavía se registraron 2.875 accesos, lo que muestra el interés sostenido por estas instalaciones hasta el final del verano.

Iker Txertudi, concejal de Deportes, ha agradecido a todas las personas usuarias su confianza y participación a lo largo del verano. «Tabira, arranca ahora, en octubre, su renovación integral».

