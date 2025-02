Durango es la sexta Policía local de Bizkaia que usa pistolas taser

La Policía Municipal de Durango ha estrenado esta semana la taser. Se convierte así en la sexta policía local de Bizkaia en contar con la pistola eléctrica. La primera de Euskadi fue Sestao en noviembre de 2020. Le siguieron Basauri, Santurtzi, Barakaldo y Trapagaran. Y ... en el resto de Euskadi, San Sebastián y Vitoria. Bilbao adquirió varias unidades, pero se quedaron en el cajón y nunca salieron a la calle. Y otros cuerpos, como Getxo, han mostrado su interés por esta herramienta no lesiva, intermedia entre la defensa y el arma de fuego. Las unidades especiales de Bizkor e Intervención de la Ertzaintza estaban dotadas de taser tiempo antes y la han utilizado en distintas ocasiones, sobre todo para reducir a sujetos violentos que suponen una amenaza para algún familiar, vecinos o para sí mismos. Su uso fue autorizado en marzo de 2017, al día siguiente de que dos ertzainas del PRI (Patrullas de Respuesta Inmediata) resultaran heridos por arma blanca a manos de un individuo con problemas mentales, en Leioa.

Los algo más de cuarenta agentes de la Guardia urbana de Durango cuentan desde este pasado sábado con una Axon modelo 7, la que tienen la inmensa mayoría de los cuerpos. Los policías llevan incorporadas, además, dos cámaras, que se activan en un radio de diez metros cuando se desenfunda la taser y ofrecen dos enfoques distintos de la escena. En cada turno de trabajo debe haber dos operadores habilitados, encargados de portar la pistola eléctrica y de usarla en caso necesario.

Presupuesto de 10.000 euros

Las grabaciones quedan registradas en una especie de nube y no pueden ser manipuladas ya que no están accesibles ni para los policías ni para los ciudadanos. Registran imagen y sonido, pero no se pueden activar dentro de un domicilio, por ejemplo, salvo delito flagrante o autorización judicial. Está previsto adquirir una segunda unidad en próximas fechas. La iniciativa responde a una enmienda propuesta por el concejal del PP, Carlos García, y aprobada hace justo ahora un año con los votos también de PNV y PSE, con una partida presupuestaria de 10.000 euros. Además de la propia arma, la partida económica incluye la formación que reciben los agentes para poder utilizarla.

Al ser disparado, el aparato, de color amarillo vivo, lanza dos arpones que al alcanzar al sujeto emiten una descarga eléctrica que le inmoviliza durante unos segundos y le hace caer al suelo sin dejar marcas ni secuelas.

La mayoría de los sindicatos policiales se muestran partidarios de que se incorpore esta herramienta como dotación a las plantillas, ya que consideran que es la mejor garantía jurídica con que pueden contar ante una actuación polémica.

García va a plantear también que se adquieran unos prismáticos de visión nocturna, de los que disponen otros cuerpos policiales y que permiten detectar la presencia humana en zonas oscuras. Serviría para la prevención de robos en pabellones industriales y en casas.