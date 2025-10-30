El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los promotores del negocio quieren que bandas que ahora pasan de largo den también sus conciertos en Bilbao. Ignacio Pérez

El dueño de Last Tour abrirá en Bolueta una gran sala de conciertos para 2.400 personas

El recinto, que abrirá sus puertas a mediados de 2027, cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento pero causa recelo entre vecinos de la zona

Luis Gómez

Luis Gómez

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:05

No será una sala de conciertos cualquiera. Será, de largo, la más grande del País Vasco. Acogerá a casi 2.400 espectadores y echará a ... andar en el barrio de Bolueta, junto a la Fever y Santana. El nuevo recinto, que recogerá el testigo de la discoteca Mytho, abrirá sus puertas probablemente «a mediados o finales de 2027», según el CEO de Last Tour y promotor del festival Bilbao BBK Live, Alfonso Santiago.

