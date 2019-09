El dueño del bar de Basarrate donde se originó una trifulca: «Me da mucha rabia que los críos viesen algo así» El bar 'Izar. La quinta estrella', donde se originó la trifulca. Jonan Aguirre ha hecho pública una carta donde agradece el apoyo de testigos y vecinos y lamenta el «miedo» que pasaron quienes asistieron al violento episodio, que movilizó a una veintena de policías EL CORREO Lunes, 16 septiembre 2019, 12:56

El viernes, poco antes de las nueve de la noche, las personas que estaban en el entorno de Basarrate asistieron atónitas a un violento episodio que requirió la presencia de una veintena de agentes de la Policía Municipal y la Ertzaintza. Esta concurrida zona de Santutxu -plagada a esa hora de gente poteando y de padres y madres con sus hijos en la campa- se convirtió de repente en un escenario de batalla. ¿Qué pasaba? Esta era la pregunta que se hacía todo el mundo. Según explicaron fuentes policiales, dos jóvenes habían intentado agredir al dueño de un bar situado junto a la plaza, el 'Izar. La Quinta Estrella', y habían organizado una estruendosa trifulca en plena calle que, al final, incluyó agresiones a varios viandantes. El incidente se saldó con uno de los supuestos atacantes detenidos -el otro se dio a la fuga-, con un buen susto y también con el apoyo de los vecinos de la zona a Jonan Aguirre, dueño del establecimiento donde comenzaron los hechos. Según subrayaron los residentes, en el entorno de Basarrate hace tiempo que se palpa un creciente clima de inseguridad debido, en su opinión, a personas relacionadas con los jóvenes que protagonizaron este lamentable episodio y que, según han manifestado, habrían actuado bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes: «No se puede seguir así».

La zona de la plaza estaba atestada cuando se produjo el incidente. / Ivia Ugalde

Agradecido por las muestras de afecto recibidas, el propietario del bar ha querido hacer pública una carta en la que relata cómo vivió él los hechos y donde también lamenta el «miedo» que algunos testigos pasaron, entre ellos, algunos niños. Esta es su misiva:

«Buenas tardes, chicos y chicas. Soy Jonan, el dueño del Izar, y quiero comentar un poco lo que pasó ayer (por el viernes). Por favor, os pido a todos que se comente este post con respeto y así no me sentiré mal. En primer lugar, quiero pedir perdón de corazón a todos los aitas y amas con niños que pasaron miedo por lo que pasó ayer en la campa de Basarrate. Espero que esté todo el mundo bien. Me da mucha rabia que los críos viesen algo así en un parque, entre ellos mi hija y mi sobrina. Perdón de verdad a todos. La cosa pasó en un segundo: pedí a dos personas que dejaran por favor de chillar en el bar, me pidieron disculpas, las acepté, pero de repente cambiaron de opinión los dos y vinieron a por mí. En todo momento intente calmar los ánimos hasta que uno de ellos me dio dos tortazos y el otro vino a por mí. Después de esto, intenté que no llegara a mayores y empecé a calmar a la gente, que se estaba enfadando mucho, ya que me tiraron una lata a la cara, cosa que no me hizo nada, vinieron con un banco y se lo quitó mi mujer y con varias piedras que les quitó la gente. Por último, os quiero dar gracias a todos los que os habéis preocupado por nosotros y a todos los que ayer no queríais que me pasara nada. Estamos todos bien. Y a todos los que estabais en el parque deciros otra vez que intenté de todas las maneras que se calmara la cosa, pero fue imposible. Muchas gracias a todos de parte del Izar la quinta estrella y más aún de parte mía».