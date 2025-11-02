El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
Vista de las instalaciones de Mercabilbao en Basauri. Yvonne Iturgaiz

Las dudas del Gobierno vasco frenan el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia

Tres años después de anunciarse el traslado de Mercabilbao a Ortuella como centro del 'hub' gastronómico, Lakua analiza su viabilidad

Luis López

Luis López

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

Esto no va solo de trasladar Mercabilbao desde Basauri hasta Ortuella. Sí, esa operación ya por sí misma es ambiciosa porque en la gran despensa ... de Bizkaia trabajan unas 1.200 personas y se mueven cada año 260.000 toneladas de alimentos. Pero es que el plan era, o es, que alrededor del nuevo emplazamiento, en el parque tecnológico de la Margen Izquierda, surgiesen empresas de transformación e investigación. Industrias, por ejemplo, de empaquetado de ensaladas, de elaboración de platos precocinados, de estudio de nuevos productos... Sería el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia. Una estrategia en la que el mercado mayorista, Mercabilbao, no sólo surtiría a los minoristas del área metropolitana de productos frescos, de lechugas, tomates y carne –como hace ahora–, sino que también vendería producto a las fábricas de su alrededor para que elaborasen lasañas y gazpacho.

