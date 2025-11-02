Las dudas del Gobierno vasco frenan el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia

Esto no va solo de trasladar Mercabilbao desde Basauri hasta Ortuella. Sí, esa operación ya por sí misma es ambiciosa porque en la gran despensa ... de Bizkaia trabajan unas 1.200 personas y se mueven cada año 260.000 toneladas de alimentos. Pero es que el plan era, o es, que alrededor del nuevo emplazamiento, en el parque tecnológico de la Margen Izquierda, surgiesen empresas de transformación e investigación. Industrias, por ejemplo, de empaquetado de ensaladas, de elaboración de platos precocinados, de estudio de nuevos productos... Sería el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia. Una estrategia en la que el mercado mayorista, Mercabilbao, no sólo surtiría a los minoristas del área metropolitana de productos frescos, de lechugas, tomates y carne –como hace ahora–, sino que también vendería producto a las fábricas de su alrededor para que elaborasen lasañas y gazpacho.

La idea se presentó en mayo de 2022 como una maniobra revolucionaria. La impulsaron de manera conjunta el Gobierno vasco, la Diputación (socios ambos en la red de parques tecnológicos) y los ayuntamientos de Ortuella y Bilbao (este último en calidad de socio mayoritario de Mercabilbao). Detrás, una lógica muy alineada con los tiempos: el auge de los precocinados –porque la gente cada vez cocina menos–, el gusto por la alimentación sana y la consideración de Euskadi como tierra donde la gastronomía forma parte de su propia esencia. Como ventajas logísticas, la proximidad al Puerto de Bilbao y a la autopista tanto para recibir género como para darle salida.

Han pasado más de tres años desde aquel planteamiento. Y en todo este tiempo no ha habido ni noticias ni explicaciones ni nada en relación con todo este asunto más allá de que la cosa no se movía y de que muchos de los mayoristas con puestos en Basauri no tenían ninguna gana de mudarse. La idea entonces, en 2022, era que en 2027 estuviese culminado el traslado a Ortuella, pero eso no sólo es imposible a estas alturas, sino que no está claro que el proyecto siga adelante ni en qué formato lo hará.

¿Qué ha pasado? El director general de Mercabilbao, Aitor Argote, hace un recorrido por lo ocurrido y asume la inconcreta situación actual, que achaca al «cambio de equipos» en las distintas instituciones tras las elecciones municipales y forales de 2023 y las autonómicas de 2024. PNV y PSE mantienen el poder en todas ellas, pero las personas que toman las decisiones son diferentes. «Estamos en un momento de actualización de consensos», describe. Rechaza que haya disensos, o cambios de rumbo, o explicitar cualquier tipo de desconfianza o desencuentro.

Pero, en concreto, se refiere a que el Gobierno vasco «está haciendo un estudio para ver si encaja» el proyecto de Ortuella en el Plan Estratégico de Gastronomía y Alimentación (PEGA), que es como la hoja de ruta autonómica para las grandes políticas en esta materia. Ese plan es de 2024 y no menciona nada ni del traslado de Mercabilbao ni de la implantación de ningún 'hub' alimentario en Ortuella, operación que se había anunciado dos años antes de su elaboración. «Es un proyecto de país y estamos actualizando consensos», insiste Aitor Argote.

Más proyectos en Euskadi

El Departamento del Gobierno vasco competente en la materia es el de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. En el Ejecutivo de Lakua no quieren hablar del asunto porque aún no tienen una decisión tomada y siguen analizando la conveniencia de la operación. En este sentido, han pedido a Mercabilbao la actualización de algún estudio en el que se sostiene el proyecto presentado en el ya lejano 2022. Además, explica Argote, desde Lakua están sondeando si hay empresas de transformación alimentaria dispuestas a embarcarse en la aventura, a implantarse en Ortuella. Porque sin ellas perdería fuste el invento.

Todo esto ocurre en un momento en el que el Gobierno vasco está centrado en potenciar el sector alimentario y gastronómico en Euskadi, lo que implica llevar a cabo potentes inversiones. Participa en el recientemente inaugurado GOe-Gastronomy Open Ecosystem en San Sebastián, y también está embarcado en el EDA Drinks & Wine Campus en Álava (con futuras sedes en Vitoria y en Laguardia).

«El Ejecutivo vasco es el competente en política alimentaria», constata Argote para justificar su papel fundamental en esta historia. En cuanto a los plazos, espera que pronto tome una decisión. «Si sigue adelante (lo de Ortuella), bien; si no, hasta aquí hemos llegado». Sin embargo, también añade que «no creo que a nadie se le ocurra renunciar a un motor de país» como sería el 'hub' alimentario cuyo corazón sería un reubicado Mercabilbao.

Ya se habrá notado que todo suena algo extraño. Es decir, que haya a estas alturas tantas dudas con un proyecto de esta dimensión presentado por todas las administraciones, cuando todas ellas siguen ahora en las mismas manos. Quizás se anunció antes de tiempo. Quizás las partes fueron demasiado optimistas. El director general recuerda que entonces, en 2022, había «proyectos empresariales» interesados en los terrenos de Basauri. Era algo muy importante para dar viabilidad a la operación: su presupuesto estimado era de 72 millones de euros (ahora será más), que se afrontarían en parte con la venta de los suelos donde ahora está Mercabilbao. Y entonces, hace tres años, había buena disposición por parte da algún empresario para pagar 55 millones de euros por ellos. Luego llegó la inestabilidad geopolítica «con la invasión de Ucrania, Gaza... Y las partes empresariales se han 'amarrado'». No es que hayan reculado, pero este asunto se ha quedado en «stand by» para las firmas que en su día habían manifestado interés.

Fuentes conocedoras del sector hacen otra reflexión que tiene que ver con el cambio del momento, con los nuevos tiempos. Con un nuevo modelo de mercado. Uno en el que, frente a los negocios de pasillo, donde los minoristas se encuentran con los mayoristas de madrugada, gana protagonismo la dimensión logística del negocio. Es decir, la consideración del mercado como punto de paso desde donde las mercancías toman distintos rumbos en un proceso mucho más automatizado.

Distintos ámbitos

Eso, lógicamente, excede con mucho las capacidades y los intereses del Ayuntamiento de Bilbao. Lo mismo que la creación de un campus alimentario con empresas de transformación. No es su negocio, ni es algo que vaya a desarrollarse en el municipio. Por eso, lograr la implicación del Gobierno vasco y de la Diputación de Bizkaia es crucial. Muy especialmente como socios prioritarios en la red de parques tecnológicos, Parke. Pero también como agentes impulsores de inversiones para el desarrollo de grandes empeños. Eso sí, cuando la visión excede el ámbito puramente vizcaíno entran en juego otros condicionantes territoriales a la hora de tomar este tipo de decisiones.

Hay un agente más al que tener en cuenta. El Ayuntamiento de Bilbao tiene una participación mayoritaria en Mercabilbao, con el 60,63%. Pero el restante 39,37% es de Mercasa (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.), una sociedad estatal que está presente aquí y en 23 plataformas más en toda España. Ella también tendrá algo que decir en todo este plan que está ahora en un momento tan indefinido.