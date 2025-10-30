Aún hay dudas de cuándo empieza Aste Nagusia

Parece que hay algo de debate en relación con la fecha de inicio de Aste Nagusia. Ocurre ahora, que venimos de una edición tempranera, y ... cuando llega una que, por el contrario, será tardía.

Ya a finales del pasado mes de agosto la Compañía Gargantúa pidió que se formalice un cambio: que Aste Nagusia pase a ser la última semana de agosto. Es la proposición el PP que ha llevado este jueves al pleno del Ayuntamiento de Bilbao. El concejal popular Ángel Rodrigo argumentó que este año, cuando las fiestas arrancaron el día 16, hubo menos gente. Y que fijar la cita siempre la última semana de mes no solo daría certeza sobre cuándo se celebra, sino que también facilitaría la afluencia de gente local que a mediados de agosto aún está de vacaciones.

Entonces la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, hizo un recorrido sobre cuándo arranca realmente Aste Nagusia. «Desde sus inicios se ha celebrado en la tercera semana del mes de agosto». De hecho, varios años coincidió «la festividad de la Virgen (el día 15) con el sábado o domingo del primer fin de semana de fiestas». Eso pasó en 1981, 1982, 1987, 1992, 1993, 1998, 1999...

Fue en 2004 cuando se aprobó una ordenanza de fiestas donde se recogió formalmente esta convención. «Aste Nagusia se celebrará anualmente a partir del sábado siguiente a la festividad de la Virgen de Agosto (15 de agosto) cuando dicha festividad se celebre de lunes a viernes; si la festividad coincidiera en sábado, Aste Nagusia se iniciará el mismo día y, en caso de coincidir en domingo, el sábado anterior, celebrándose en todos los casos hasta el final de la semana siguiente».

Lo que pasa es que la Alcaldía, oída la Comisión de Fiestas, puede cambiar eso. Es lo que ha hecho con vistas a la Aste Nagusia de 2026, cuando el 15 cae sábado: no empezará ese mismo sábado, sino el siguiente, el 22. Lo mismo se hizo en la citas festivas de 2020 y de 2015.

Rodrigo, el concejal del PP, replicó que para estar tan clara esa información, será toda una revelación para buena parte de la ciudadanía, toda vez que, dijo, está instalada la creencia popular de que las fiestas empiezan siempre el sábado siguiente al día 15. «La confusión llega hasta este mismo año, que hubo que corregir en el boletín oficial una primera publicación errónea».

Sin embargo, los populares se quedaron solos defendiendo una propuesta para que el pleno apostase por pasar las fiestas a la última semana. Tanto EH Bildu como Elkarrekin se remitieron a un posible debate en la Comisión Mixta, foro donde además de los partidos están agentes como los hosteleros o las comparsas. La concejala Urtasun también se pronunció a favor de discutirlo en ese ámbito, pero dudó que lo pretendido por el PP fuese una buena idea «sin importar que Aste Nagusia se prolongase hasta la primeros de septiembre», cuando la ciudad coge otro ritmo. Así que lo que salió adelante fue que se seguirá como hasta ahora: acudiendo a la Comisión Mixta para cambiar el inicio de las fiestas cuando el calendario no sea propicio.