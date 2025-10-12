El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arana trabaja con entidades sociales e instituciones en el desarrollo de medidas de protección a la infancia y la adolescencia y en la creación de espacios seguros. Zain

«Las duchas no son un espacio educativo ya que entra en juego la intimidad de los niños»

La experta incide en la necesidad de «protocolos claros» y de un mayor «control» sobre las actividades de ocio para menores

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:40

Eukene Arana es directora ejecutiva y socia fundadora de Zain, cooperativa que asesora a entidades públicas y privadas, profesionales y familias en la construcción de ... entornos seguros y respetuosos para la infancia y la adolescencia. La experta en violencia sobre los menores analiza lo sucedido en Bernedo y las lagunas normativas existentes en torno a las actividades de ocio.

