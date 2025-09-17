Las dos viviendas más caras a la venta en Bilbao: en pleno centro y lujosas estancias Se trata de dos pisos ubicados en el Ensanche

G. C. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:03 Comenta Compartir

El centro de Bilbao aglutina los pisos más exclusivos de un mercado de la vivienda que continúa fuertemente tensionado. Son pocos los bolsillos que pueden permitirse un piso en el Ensanche. Lo deja claro la actual oferta. Los dos más caros de la ciudad alcanzan los 2,5 millones de euros en el Paseo Campo Volantín y la calle Elcano, según los principales portales inmobiliarios.

El primero, junto a la plaza Moyua, se ubica en la tercera planta de un edificio señorial histórico. Cuenta con 320 metros cuadrados. La promotora que lo anuncia, Henao Inmobiliaria, destaca que cuenta con vistas exteriores y terraza. Incluye garaje y trastero. Cuenta con un hall «amplio», comedor, despacho, cocina, cinco habitaciones, tres baños... Además de ventanales y armarios empotrados. El valor de cada metro cuadrado se traduce en 7.812 euros.

El segundo anuncio muestra las estancias de un inmueble más clásico en cuanto a diseño, pero de mayores dimensiones, según desliza el anuncio de Artea Inmobiliaria. Se trara de un piso de 426 metros cuadrados que cuenta con ocho amplias habitaciones, cinco baños completos y un aseo; dos cocinas completamente equipadas... Actualmente se utiliza para habitaciones turísticas con licencia. También tiene dos plazas de garaje y un trastero. El precio por metro cuadrado es de 5.896 euros.

El mercado de la vivienda sigue disparado y ha alcanzado los valores de 2008, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Según los datos del segundo trimestre del Observatorio de la Vivienda del Gobierno vasco, el precio medio interanual por vivienda libre en el País Vasco ha sido de 264.785 euros, con un crecimiento interanual del 6,2%, alcanzando la mayor cuantía media desde 2009. En el caso de Bilbao, ese dato se sitúa en 274.991 euros.

Temas

Bilbao

Vivienda

Audiencias