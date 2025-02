Dejan inconsciente a un vigilante de seguridad de Euskotren en Amorebieta tras golpearle con su porra en la cabeza

Gonzalo Ruiz | Lorena Gil Martes, 25 de febrero 2025, 13:32 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

Un vigilante de seguridad de Euskotren sufrió este pasado lunes una «brutal agresión» en la estación de Amorebieta. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.20 horas, cuando tres jóvenes intentaron colarse sin pagar. «Hicieron lo que solemos llamar un 'tres por uno', que consiste en que uno paga y los otros dos pasan gratis», relata el agredido a este periódico.

El vigilante se acercó a ellos para evitar que accedieran sin el correspondiente billete y les emplazó a cumplir con las normas como el resto de pasajeros. Los sujetos se negaron, ante lo cual el hombre solicitó la presencia de la Ertzaintza en el apeadero para proceder a su identificación.

Fue en ese momento cuando dos jóvenes deciden irse a la fuga, mientras que otro se enfrenta al vigilante. «Lo arrinconé y le hice una contención. Pero con la otra mano me robó la porra de defensa y me propinó entre cinco o seis golpes con ella en la cabeza». Es entonces cuando uno de los implicados vuelve y se suma a la agresión. Es tras caer la víctima al suelo inconsciente cuando ambos abandonan corriendo el lugar. El principal agresor ha sido, ahora bien, finalmente detenido por la Ertzaintza.

@CCOO_Habitat de #Euskadi @CCOOeuskadi denuncia la brutal agresión a un vigilante de seguridad privada en la estación de #Amorebieta de @euskotren

BASTA YA ! Exigimos más personal de seguridad.

Más info👇🏼https://t.co/GQXnMvWvUU — CCOO del Hábitat de Euskadi (@CCOOHabitat_EU) February 25, 2025

Al llegar la Ertzaintza, y una vez que recuperó la consciencia, el vigilante fue trasladado al Hospital de Galdakao. Allí le trataron de diversas contusiones en la cabeza y en el ojo derecho por el que veía borroso. Más tarde fue trasladado a la Mutua, donde le dieron la baja médica y le realizaron más pruebas.

Ante este tipo de situaciones, asegura la víctima, se sienten totalmente desprotegidos. «Estamos solos. No podemos pararles así. No tenemos ningún medio para comunicarnos entre nosotros, solo los teléfonos móviles». Además, no pueden defenderse si no es estrictamente necesario. En esta línea, tal y como llevan reclamando los sindicatos desde hace tiempo, exige medidas: «Lo que pedimos es que estemos dos personas».

El episodio fue condenado por UGT y CCOO, que denunciaron la «brutal agresión» que sufrió la víctima. Isidro Campo, responsable de seguridad privada de UGT-Euskadi, pidió a las empresas que contratan estos servicios -Euskotren en este caso- que ante la «enésima agresión» sufrida por un guardia de seguridad «garanticen la integridad física de quienes velan por la seguridad de las y los pasajeros».