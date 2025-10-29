Cuatro kilómetros de retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple en las curvas de Zorroza

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Tres kilómetros de retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple en las curvas de Zorroza
Accidente múltiple en las curvas de Zorroza.
Accidente múltiple en las curvas de Zorroza.

Dos personas han resultado heridas en la colisión en la que se han visto implicados tres vehículos

Marina León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:26

Dos personas han resultado heridas este miércoles tras un accidente de tráfico en las curvas de Zorroza, dirección Bilbao, en el que han colisionado tres vehículos. El Departamento vasco de Seguridad confirma que las ambulancias se han trasladado al lugar del accidente, en la A-8, para atender a los heridos, que por el momento no han sido trasladados al hospital.

El siniestro ha provocado también el corte de dos carriles y ha generado hasta cuatro kilómetros de retenciones. Según informa la Ertzaintza, la caravana llega hasta el Max Center, en Barakaldo, y también afectan a la N-637.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

