Cuatro kilómetros de retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple en las curvas de Zorroza Dos personas han resultado heridas en la colisión en la que se han visto implicados tres vehículos

Marina León Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:26 | Actualizado 17:52h. Comenta Compartir

Dos personas han resultado heridas este miércoles tras un accidente de tráfico en las curvas de Zorroza, dirección Bilbao, en el que han colisionado tres vehículos. El Departamento vasco de Seguridad confirma que las ambulancias se han trasladado al lugar del accidente, en la A-8, para atender a los heridos, que por el momento no han sido trasladados al hospital.

El siniestro ha provocado también el corte de dos carriles y ha generado hasta cuatro kilómetros de retenciones. Según informa la Ertzaintza, la caravana llega hasta el Max Center, en Barakaldo, y también afectan a la N-637.

Temas

Ertzaintza

Zorroza

Audiencias

Heridos