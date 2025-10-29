Cuatro kilómetros de retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple en las curvas de Zorroza
Dos personas han resultado heridas en la colisión en la que se han visto implicados tres vehículos
Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:26
Dos personas han resultado heridas este miércoles tras un accidente de tráfico en las curvas de Zorroza, dirección Bilbao, en el que han colisionado tres vehículos. El Departamento vasco de Seguridad confirma que las ambulancias se han trasladado al lugar del accidente, en la A-8, para atender a los heridos, que por el momento no han sido trasladados al hospital.
🚨 Hainbat ibilgailuren arteko #Istripua #Bi10 / #A8 Km 120 #Bilbo-n Irungo norantzan— Trafiko (@trafikoaEJGV) October 29, 2025
❌ 2 errei itxita
🚗🚚🏍️ #Autopilaketak
🚨 Accidente entrte varios vehiculos en Bi-10 / A-8 pk 120 #Bilbao sentido Irun
❌ 2 carriles cortados
🚗🚚🏍️ retenciones
☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/BP2NEFAN2C
El siniestro ha provocado también el corte de dos carriles y ha generado hasta cuatro kilómetros de retenciones. Según informa la Ertzaintza, la caravana llega hasta el Max Center, en Barakaldo, y también afectan a la N-637.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .