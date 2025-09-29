Dos familias se enfrentan con palos y paraguas en plena calle en Erandio La reyerta, que ha tenido lugar en la zona de Tartanga, se ha saldado sin heridos

Los agentes, en la zona de Erandio donde ha tenido lugar la trifulca.

Johana Gil Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:07 | Actualizado 15:25h.

Dos familias se han enfrentado con palos y paraguas este lunes en la calle Tartanga, situada en Erandio. Nadie ha resultado herido como consecuencia de la reyerta.

En estos momentos, la Policía Local y Ertzaintza mantienen cortado el tráfico en la zona, a la altura del instituto. Los agentes tratan de llegar a un acuerdo entre las familias en disputa, de etnia gitana, para que no se produzcan nuevas peleas.

