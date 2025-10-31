Dos detenidos en Gernika con más de 3 kilos de hachís y pequeñas cantidades de speed y marihuana También se les incautó 31.700 euros

Bruno Vergara Viernes, 31 de octubre 2025, 17:51 Comenta Compartir

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres este jueves en Gernika por tráfico de drogas, tras incautarles en los registros domiciliarios más de 3 kilos de hachís, cantidades menores de speed y marihuana, 31.700 euros y una báscula de precisión. Los arrestados, de 41 y 60 años y de nacionalidad española, han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia tras las diligencias policiales.

La Policía autonómica comenzó una investigación el pasado mes de agosto al detectar de la venta de sustancias estupefacientes en el entorno de una vivienda y también en la vía pública de este municipio. Las vigilancias y seguimientos de la Ertzaintza confirmaron el tráfico ilegal en la zona de la Plaza del Mercado.

Durante las pesquisas, los agentes identificaron a varias personas e incautaron diversas drogas como speed y marihuana, entre otras. Además, la Ertzaintza confirmó que uno de los sospechosos guardaba y custodiaba las sustancias estupefacientes en su casa o anexos a la misma. Asimismo, tenía tenía relación directa y habitual con otro posible segundo implicado.

Este pasado miércoles, la Ertzaintza interceptó en una calle de Gernika un coche con varios ocupantes, donde viajaba uno de los sospechosos, y donde los y las agentes localizaron en el registro del vehículo un kilo de hachís, envuelto en papel film y distribuido en diez tabletas.

Ante todas las evidencias reunidas, este jueves la Ertzaintza realizó un operativo para detener a los dos hombres que estaban siendo investigados, por un delito de tráfico de drogas. Seguidamente, se activó a la Unidad Canina para, con la pertinente autorización judicial, realizar un registro en los domicilios de ambos detenidos. En una de las viviendas se localizaron 2,2 kilos más de hachís, 50 gramos de sulfato de anfetamina o speed, cantidades menores de marihuana, 31.700 euros y una báscula de precisión. En la otra casa se ocuparon pequeñas cantidades de diversas sustancias estupefacientes, una báscula y un puño americano, considerado arma prohibida.

Temas

Ertzaintza

Drogas

Gernika