Casi dos décadas a vueltas con el nuevo museo

La del Guggenheim de Urdaibai es una historia larga llena de baches. Cuando se alumbró el museo primigenio de Bilbao el camino tampoco fue llano, ... pero los obstáculos fueron superándose. En el caso de la ampliación, la propuesta original quedó aparcada tras siete años de tiras y aflojas y la segunda está ahora en entredicho, un lustro después de empezar a coger velocidad.

El origen

2008

El diputado general, José Luis Bilbao, anuncia que reservará 100 millones para llevar el efecto Guggenheim a Urdaibai e impulsar la economía de la zona.

2009

La Diputación insiste en que el proyecto de museo en Urdaibai se llevará a cabo pese a la crisis económica. Se elige la parcela de las colonias de Sukarrieta.

2010

El Gobierno vasco, con Patxi López de lehendakari, cuestiona el proyecto y dice que «no se puede hipotecar» la Reserva de la Biosfera. Greenpeace se suma al rechazo expresado por diferentes asociaciones conservacionistas, sindicatos abertzales y otros agentes.

Primer frenazo

2011-2013

Urkullu es investido lehendakari. En apariencia, laDiputación tiene vía libre para el museo, pero Bilbao saca el proyecto de la primera línea de la actualidad.

2014-2015

Los recortes hacen inviable la idea a corto plazo. José Luis Bilbao se retira de la primera línea política sin haber podido comenzar a construir el que era uno de sus proyectos estrella para Bizkaia.

El renacimiento

2020

Unai Rementeria retoma el proyecto de expandir el museo a la comarca. Abandona el emplazamiento de Sukarrieta y se valora un lugar diferente. Llega la pandemia.

2021

La Diputación desvela los dos emplazamientos elegidos, la empresa cubertera Dalia en Gernika y el solar del Astillero Murueta.