Casi dos décadas a vueltas con el nuevo museo
El proyecto nació con la intención de ocupar las antiguas colonias de Sukarrieta y se transformó con los años en una propuesta más ambiciosa
Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:04
La del Guggenheim de Urdaibai es una historia larga llena de baches. Cuando se alumbró el museo primigenio de Bilbao el camino tampoco fue llano, ... pero los obstáculos fueron superándose. En el caso de la ampliación, la propuesta original quedó aparcada tras siete años de tiras y aflojas y la segunda está ahora en entredicho, un lustro después de empezar a coger velocidad.
El origen
-
2008
El diputado general, José Luis Bilbao, anuncia que reservará 100 millones para llevar el efecto Guggenheim a Urdaibai e impulsar la economía de la zona.
-
2009
La Diputación insiste en que el proyecto de museo en Urdaibai se llevará a cabo pese a la crisis económica. Se elige la parcela de las colonias de Sukarrieta.
-
2010
El Gobierno vasco, con Patxi López de lehendakari, cuestiona el proyecto y dice que «no se puede hipotecar» la Reserva de la Biosfera. Greenpeace se suma al rechazo expresado por diferentes asociaciones conservacionistas, sindicatos abertzales y otros agentes.
Primer frenazo
-
2011-2013
Urkullu es investido lehendakari. En apariencia, laDiputación tiene vía libre para el museo, pero Bilbao saca el proyecto de la primera línea de la actualidad.
-
2014-2015
Los recortes hacen inviable la idea a corto plazo. José Luis Bilbao se retira de la primera línea política sin haber podido comenzar a construir el que era uno de sus proyectos estrella para Bizkaia.
El renacimiento
-
2020
Unai Rementeria retoma el proyecto de expandir el museo a la comarca. Abandona el emplazamiento de Sukarrieta y se valora un lugar diferente. Llega la pandemia.
-
2021
La Diputación desvela los dos emplazamientos elegidos, la empresa cubertera Dalia en Gernika y el solar del Astillero Murueta.
-
2022
