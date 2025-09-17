El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gorabide celebra este miércoles los 20 años de este servicio y su 63 aniversario. E. C.

Dos décadas de apoyo 'a la carta' para más de 5.000 vizcaínos con discapacidad intelectual

El servicio pionero BBK Saioa Gorabide cumple 20 años prestando una atención integral y personalizada

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:24

Dos ideas resumen el sentido de BBK Saioa Gorabide, «servicio pionero» de acogida, información, orientación y apoyo a personas con discapacidad intelectual en el que ... las profesionales tratan de adaptarse a las necesidades individuales e intereses de cada uno de los usuarios. La primera es que «la vida es un camino lleno de momentos en los que acompañamos y somos acompañados» y la segunda, que «el poder de decisión de las personas» sobre su propio porvenir «es fundamental». Las ha expuesto este miércoles Susana Gorbeña, presidenta de Gorabide, la primera entidad de acompañamiento a este colectivo, durante la celebración de su 63 aniversario. La fecha es doblemente especial porque se cumplen además dos décadas de la puesta en marcha del proyecto integral junto con la fundación bancaria.

