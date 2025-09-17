Dos décadas de apoyo 'a la carta' para más de 5.000 vizcaínos con discapacidad intelectual

Dos ideas resumen el sentido de BBK Saioa Gorabide, «servicio pionero» de acogida, información, orientación y apoyo a personas con discapacidad intelectual en el que ... las profesionales tratan de adaptarse a las necesidades individuales e intereses de cada uno de los usuarios. La primera es que «la vida es un camino lleno de momentos en los que acompañamos y somos acompañados» y la segunda, que «el poder de decisión de las personas» sobre su propio porvenir «es fundamental». Las ha expuesto este miércoles Susana Gorbeña, presidenta de Gorabide, la primera entidad de acompañamiento a este colectivo, durante la celebración de su 63 aniversario. La fecha es doblemente especial porque se cumplen además dos décadas de la puesta en marcha del proyecto integral junto con la fundación bancaria.

En un acto en la Sala BBK, previo a la tradicional paraguada que cada año celebra la asociación, usuarios, familiares, trabajadores y representantes institucionales han destacado la aportación de este servicio tanto a quienes lo utilizan como «a la sociedad». En estas dos décadas, el proyecto Saioa ha impulsado «90.000 acciones de apoyo» y ha atendido a «más de 5.000 personas», ha detallado Nora Sarasola, directora de la Obra Social de Fundación BBK, quien ha puesto el acento, en todo caso, en que más «importante» que las cifras son las «vidas» que hay detrás.

Vidas como la de Nahikari Meléndez, una joven usuaria que entró en ese servicio hace una década y que ha tenido apoyo en los momentos más duros, como cuando falleció su padre, pero también para labrarse su futuro. «Mis principales logros en estos diez han sido en atletismo, que he logrado más victorias tanto dentro como fuera de Bizkaia; en el ámbito laboral, que saqué dos oposiciones y estoy camino de una tercera; y que tengo más cuadrillas, porque gracias a Gorabide he conocido a más personas de mi misma edad», ha subrayado.

La diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha señalado en ese sentido que el servicio ofrece una «ayuda integral a través de toda la vida», teniendo en cuenta que cada etapa, como «la infancia, la adolescencia, la emancipación, la vejez…, necesita una especialización». El paso de los años no es una cuestión baladí. «En aquel entonces, cuando se puso en marcha el proyecto, hablábamos de envejecimiento de las personas con discapacidad, y hoy ya es una realidad», ha recordado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que ha incidido en que en «el proceso de cuidado tienen mucha importancia los detalles, respetando la autonomía de las personas».

Soluciones para las necesidades

Esa autonomía, ha indicado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, no debe ser «un gesto de buena voluntad», sino «un derecho». «Una sociedad justa es aquella en la que todas las personas cuentan», ha dicho. Y también trasladan sus necesidades. Txema Franco, gerente de Gorabide, ha destacado que el servicio de apoyo les ha permitido «estar muy cerca de las personas y familias» y, por lo tanto, crear «soluciones para sus necesidades».

En algunos casos las han encontrado, y hay «altos niveles de inclusión, una tasa baja de desempleo…». Aunque quedan «cosas por hacer», especialmente en el ámbito de la emancipación. La lista de espera para acceder al servicio supera las 160 personas, de las que el 80% piden soluciones para residencias o viviendas con apoyo. Pero también quieren «una mayor vinculación con la comunidad, más apoyo para la permanencia en el hogar, más recursos de respiro para las familias…».