Dos colegios vizcaínos se imponen en el concurso escolar de la ONCE contra la soledad no deseada Jesuitinas La Inmaculada de Bilbao y San Pelayo de Ermua han sido seleccionados como ganadores dentro de la fase autonómica

Responsables de la ONCE en otra actividad social, la carrera de cascabeles

Eva Molano Miércoles, 12 de marzo 2025, 17:05 Comenta Compartir

El grupo social ONCE organiza cada año un concurso escolar para sensibilizar a los escolares sobre diferentes temáticas. Este año, el tema principal era la soledad no deseada, que afecta en mayor medida a las personas con discapacidad. Y los centros Axular Lizeoa de San Sebastián, Jesuitinas La Inmaculada de Bilbao y San Pelayo de Ermua han sido seleccionados como ganadores dentro de la fase autonómica en la 41 edición del certamen, en la que han participado 1688 escolares de 22 centros educativos bajo la coordinación de 39 profesionales de la educación.

Los tres escudos ganadores del certamen en sus respectivas categorías. Once

La participación ha sido por aulas completas, no por grupos. Tras el entrenamiento emocional en el aula, los niños han creado su propio escudo contra la soledad, en el que han plasmado los valores de su equipo. Además han diseñado una actividad que, siendo accesible, incluya a toda la clase compuesta por alumnado con y sin discapacidad. El jurado ha valorado a lo largo de los últimos días y en la sesión de esta mañana un total de 20 trabajos. 5 en la categoría A, la de los más pequeños (tercero y cuarto de Primaria), 15 en la B (quinto y sexto de Primaria) y otros 5 en la C, elaborados por estudiantes de la ESO y FP Básica. Los miembros han tenido en cuenta la creatividad del escudo, la originalidad de las propuestas y que éstas sean realizables y accesibles. Los premios han recaído, finalmente, en el trabajo 'Musika Txokoa' de Axular Lizeoa en la categoría A, en el denominado 'Incluolimpiadas' de Jesuitinas en la categoría B y en el 'Puente de la Felicidad' de San Pelayo en la categoría C. Como actividad, pretendían realizar un cómic colectivo.

Obsequio

Los docentes han coordinado el trabajo de los pequeños. Los cinco primeros en cada categoría recibirán un obsequio, pero además, los ganadores pasarán a participar en el concurso estatal. Con el fin de premiar a los docentes, se llevará a cabo un sorteo exclusivo en el que podrán ganar una tablet. Las aulas ganadoras del premio nacional podrán hacer realidad el gimnasio emocional en su colegio valorado en 8.000 euros. Una jornada única en la que contarán con varias actividades gamificadas en las que su equipo podrá poner a prueba las habilidades aprendidas en esta edición del concurso.

La delegada de ONCE Euskadi, Usue Vallejo, ha presidido un jurado que ha estado compuesto por la vicepresidenta del Consejo Territorial de ONCE Euskadi, Alazne Olabarria; el responsable de Coordinación y Talento de ONCE Euskadi, Alberto Parra; la periodista de El Correo, Eva Molano; la directora de Apoyos para la Vida Plena del Gobierno vasco, Marian Olabarrieta, y la directora del CRI, Centro de Recursos para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad Visual de Bizkaia, Ana Inda.

Temas

Bilbao

Once