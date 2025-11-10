Dolores Aguirre, una ganadera de película

Luis Gómez Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

Cayetano Rivera Ordóñez, Pepín Liria, José Antonio Campuzano, José Pacheco 'El Califa' y Damián Castaño, entre otros toreros, asistieron recientemente enMadrid al estreno de la película 'Dolores Aguirre:Pasión por el toro'. Cinco matadores de distintas generaciones que comparten su visión acerca de la popular ganadera de Berango, fallecida en 2013. También se acercaron Matías González, presidente de la plaza de toros de Bilbao; el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos; el ganadero Ricardo del Río; y la hija de la protagonista y sucesora de la prestigiosa ganadería, Isabel Lipperheide.

El mundo de la tauromaquia arropó con su presencia el recuerdo a una mujer «irrepetible», reivindicando su legado humano, cultural y profesional. La película del valenciano José Pardo Ventura ofrece una mirada «profunda y sincera» al mundo del toro, «sin tópicos ni concesiones», a través de quienes vivieron de cerca «la autenticidad» de Aguirre.

Una profesional encumbrada como «una figura excepcional» en un ámbito históricamente dominado por hombres. Con carácter y una enorme personalidad, consolidó unos hierros «respetados» por aficionados y profesionales «en el que el toro primaba sobre todas las cosas». Su ganadería continúa hoy en activo fiel a los principios instaurados por la fundadora:«la emoción, casta y bravura del toro», según confiesa el realizador.

De todo ello se habla en este documental, inspirado en el libro 'Dolores Aguirre, palabra de ganadera' que Eneko Andueza, secretario general del PSE, escribió sobre esta mujer que las tuvo bien tiesas con matadores que rehuyeron lidiar sus astados. «Sólo se atreven a torearlos los desperados de la vida, los que no tienen un duro», solía repetir. Aguirre nunca se sometió a la dictadura que pretendían imponerle los empresarios, los apoderados o los veedores de toros.

Por bravura, por la casta y trapío de sus hierros, por las razones que fuesen, Aguirre moduló una de las ganaderías tildadas como «duras», cada vez menos presentes. De las que asustan con solo asomar los pitones. Una criadora de reses bravas por afición.

El largometraje hace un recorrido, según el director, por «lugares emblemáticos que conforman un verdadero mapa cultural y taurino de España»: Las Ventas, la histórica sastrería Justo Algaba, la Dehesa Frías, finca de la histórica ganadería, emplazada en la localidad sevillana de Constantina, y, por supuesto, la plaza de toros de Bilbao y el Club Cocherito.

Uno de los pilares del documental ha sido el «cuidado tratamiento musical», con la participación de la Banda Municipal de Bilbao, dirigida por el recordado Urbano Ruiz Laorden. De 105 minutos de duración, incorpora material inédito, como fotografías históricas, documentos personales e informaciones «valiosas» sobre la figura de la ganadera, gracias a la implicación «generosa» de numerosos aficionados. También incluye los triunfos más destacados de Dolores Aguirre en la plaza de Las Ventas.

«Firmeza y verdad»

Más allá de poner el foco en una profesional «símbolo de firmeza y verdad en el mundo del toro» con unas «convicciones muy firmes», la película interpela al espectador sobre algunas de las grandes preguntas que encierra la tauromaquia actual. Cuestiones como: ¿debe el aficionado ser torista o torerista? ¿Qué es la bravura? ¿Dónde reside la verdad de la Fiesta?

La película, que se rodó el verano del año pasado, tampoco pasa por alto un asunto crucial. Fernando Pizarro y José Miguel Martín, mayoral y gerente de la ganadería, además de Isabel Lipperheide, reflexionan sobre los retos «ambientales, económicos y sociales» del toro bravo de hoy en día. El largometraje de Pardo Ventura ha emocionado a la hija de Dolores:«Oír todas las cosas tan maravillosas que han dicho de mi madre es como si todavía siguiese aquí», subraya Isabel.

Para Matías González, el documental, que llevó nueve meses de trabajo, remarca «la emoción de los toros», mientras que, para Eneko Andueza,muestra lo que «verdaderamente» es la fiesta de los toros. «Estamos en un momento extraordinario. Cuanto más nos atacan, la sociedad más se rebela. Está yendo más gente que nunca a las plazas y esa es la mejor señal. La fiesta de los toros forma parte de la identidad personal de muchísima gente en este país. Le queda una larguísima vida por delante», se congratula el político y aficionado, que destaca su «admiración»por la protagonista del film. «Bilbao le ha dado mucho a Dolores, pero también ha sido al revés», por la «impresionante» aportación de Aguirre a la ciudad.

No son pocas las voces –más de 30 testimonios– que elogian la «integridad» de una profesional que, por encima de ganadera, era, sobre todo, una «aficionada» a la que le apasionaba «transmitir y crear emoción» con toros que, según Pardo Ventura, nunca saltaron «afeitados a las plazas. Era algo que tenía muy claro. La integridad y casta por encima de todo. Por eso no los querían torear tantos diestros».

El gran aficionado y hotelero Antonio Fernández Casado, fallecido hace cuatro años, solía enfatizar en que su lidia «se realizaba sin trampa». Por eso Dolores Aguirre se convirtió con el tiempo en una «mujer imprescindible» en la historia de la tauromaquia.