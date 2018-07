Doble llave

Reginald Perrin, el personaje de David Nobbs, abandonaba su aburrido puesto en una empresa de postres industriales para abrir una tienda en la que solo se vendían objetos inservibles: raquetas de tenis sin cuerdas, 'hula hoops' cuadrados, juegos de mesa sin instrucciones pero con muchas piezas... Por supuesto, era un éxito. Y a mí siempre me sorprendió que alguien con el conocimiento de la condición humana de Reggie Perrin no incluyese en el catálogo de su tienda un producto de enorme inutilidad y escaso coste que genera abundantes beneficios: los consejos.

Que uno está diseñado biológicamente para no hacer el menor caso a lo que se le dice es algo que se aprende pronto. Con gran frecuencia, cuando eres un niño y tus padres pretenden hacerte creer que esos dos agujeritos simétricos, misteriosos, irresistibles y enmarcados que has descubierto en la parte baja de la pared no están ahí para que tú los explores con tus dedos recién ensalivados. Tiene esa electrocución primera algo de lección inaugural. ¿Ves lo que ocurre por no hacer caso a lo que se te dice? Se trata de la clase de pregunta que un niño feliz responde anteponiendo la determinación a la prudencia: «Lo que voy a ver es qué ocurre si en lugar de mis dedos meto en el enchufe una tijera».

Cuando pasan los años y tus padres ya saben lo profundamente inútil que es aconsejarte nada, toma el relevo la Administración. Como la falta de trato personal favorece el entusiasmo, las instituciones te recomiendan cosas asombrosas: que vayas por la sombra cuando hace calor, que comas sano, que leas libros, que lo veas todo con buenos ojos... En su variante uniformada, las autoridades te aconsejan también que cierres la puerta con llave cuando salgas. Y que no pregones que te vas de vacaciones. Y que alguien te recoja la propaganda del buzón si vas a pasar mucho tiempo fuera. Esto sucede sobre todo cuando se acerca agosto y, como acaba de ocurrir en Euskadi, se da un repunte en los robos en domicilios.

No le digas a nadie que lleve antifaz que te largas al Caribe y dejas el joyero debajo de la cama. Es, en el fondo, algo así.

Pero ni caso. Y cada vez menos. Hoy los calendarios vacacionales, los objetos de valor de la casa y el acceso más sencillo al domicilio se publican, directamente y editados para que se vean de cine, en Instagram.