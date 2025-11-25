En directo, la jornada del 25-N en Bizkaia
Están programadas varias movilizaciones en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Juncal Munduate | Alba Peláez | Iñigo Agiriano | Diana Martínez
Martes, 25 de noviembre 2025, 11:19
12:44
Manifiesto en Durango
En Durango, representantes de los cinco partidos políticos leyeron un manifiesto en contra de la violencia machista. Posteriormente, vecinas y representantes políticos colocaron flores en la placa colocada en la plazoleta de la calle Ambrosio Meabe. “Crecen discursos autoritarios que cuestionan consensos fundamentales sobre los derechos de las mujeres. Defender la igualdad y combatir la violencia machista es defender la democracia. Negar esta violencia, desacreditar a quienes trabajan con las víctimas o faltar al respeto a las mujeres asesinadas es inaceptable y profundamente peligroso. Nos quieren devolver a tiempos de silencio y desigualdad, atacando directamente al feminismo y a los derechos colectivos. Frente este retroceso, no permitiremos que se pongan en juego la igualdad, libertad y la seguridad de las mujeres”, subrayaron. Informa Javier García Legorburu
12:42
«Libertad», «por una sociedad con igualdad», «somos fuertes», o «gora neskak», son algunos de los mensajes que escolares de los colegios El Pilar y Salesianos de Barakaldo han pintado en piedras y depositado en un muro simbólico levantado junto a la Herriko Plaza. Un compromiso de las futuras generaciones para tratar de erradicar esta lacra. Informa Laura González
12:40
Acto en Santurtzi
La asociación cultural de Muskiz Denbora Kolpeka grita 'no' a la violencia machista en Santurtzi a golpe de música e irrintzis, poniendo al público a aplaudir y moverse animadamente. El acto se cierra con el 'Txoria txori'. Informa Diana Martínez.
12:33
Concentración en Barakaldo
Pese a la lluvia, Barakaldo se ha vuelto a concentrar en la Herriko Plaza para lanzar un grito en contra de la violencia machista. Con la presencia de escolares, vecinos y miembros de la corporación municipal, Aitor Jáuregui, trabajador social, y Ana Lucía Yaselga, de la asociación 'Hay una esperanza para ti', han dado lectura a un manifiesto para reclamar, entre otras cosas, la promoción de redes de apoyo en el entorno educativo, sanitario, cultural y de ocio, conectando con iniciativas de apoyo en el ámbito de la igualdad y la violencia contra las mujeres. Informa Laura González
12:30
Acto en Bermeo
Vecinos, empleados municipales y representantes del Ayuntamiento de Bermeo han acudido este mediodía al acto de lectura del manifiesto aprobado por el Ejecutivo local (EH Bildu-Guzan y PNV) que ha tenido lugar en la Goiko plaza, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. «Es una jornada imprescindible para reivindicar vidas libres, seguras y en igualdad», ha señalado la alcaldesa de la villa marinera, Nadia Nemeh, durante la lectura del texto. El Ejecutivo costero ha invitado a la ciudadanía a participar en la concentración convocada en la villa marinera para esta tarde en la plaza de Taraska (19.00) además de recordar que «la lucha contra la violencia machista es responsabilidad de todas y todos». Informa Iratxe Astui.
12:19
Marcha en la UPV/EHU
La movilización ha terminado con un llamamiento a unirse a las manifestaciones convocadas durante el día por el territorio y a luchar en contra de “las ideas reaccionarias que acentúan la violencia en contra de las mujeres”. “No todo es reacción entre los jóvenes, los estudiantes obreros estamos preparados para luchar en contra del fascismo. Tenemos dos opciones, ser cómplices o unirnos a la lucha”, han concluido. Informa Juncal Munduate.
12:17
Concentración en Santurtzi
Mensajes y pancartas feministas abren el acto por el 25-N en Santurtzi. Centenares de personas, la mayoría escolares, se han concentrado en el parque Gernika para formar parte de un «acto de denuncia y reparación contra las agresiones machistas, ya que la violencia crea un entorno de miedo que tiende a aislar a las víctimas», ha declarado la alcaldesa, Karmele Tubilla. Informa Diana Martínez
12:06
Manifestación en la UPV/EHU
Un centenar de estudiantes de la UPV/EHU se ha manifestado esta mañana en una marcha que ha comenzado en la plaza Mikel Laboa, también en el campus de Leioa. Los manifestantes han cruzado por el interior de la facultad de Ciencias del campus a grito de «Emakume langile, antolatu. Indarkeria matxistari aurre egin». Su intención, «hacer ruido» y concienciar al resto de estudiantes y profesores que no se han unido al paro académico.
La movilización ha sido llamada por el grupo feminista Lorratz. La marcha ha continuado por el interior de la facultad de Bellas Artes. Mientras, las aulas permanecían prácticamente vacías, debido al paro convocado por el consejo de estudiantes.
Mientras en la concentración oficial había más caras mayores, sobre todo de profesores, en la segunda movilización prevalecían los estudiantes. Informa Juncal Munduate.
12:00
Declaración institucional del Ayuntamiento de Galdakao
El Ayuntamiento de Galdakao ha emitido un comunicado institucional, aprobado por todos los partidos representados en el pleno. En él hacen hincapié en la forma en la que la comunidad «puede contribuir a la prevención», a dos niveles. En el ámbito feminista «acompañando desde la cercanía y apoyando en su resistencia», en el local «reconociendo el daño y manifestando su rechazo». También destacan el papel de los ayuntamientos en «promover una vida comunitaria que acoja, integre y proteja a quienes sufren situaciones de violencia».
El comunicado recoge a su vez los compromisos que el Consistorio se marca para hacer frente a esta problemática, a saber, «desarrollar programas de integración para las personas que llegan de fuera o promover la movilización ciudadana ante los casos de violencia». Al mismo tiempo, señalan la necesidad de «implementar campañas de sensibilización que desactiven los discursos que banalizan las actitudes machistas y alianzas con las cuadrillas para construir códigos de relaciones saludables y equitativas entre los sexos». Informa Iñigo Agiriano
11:59
Comunicado de la Asanblada Feminista de Basauri
En Basauri, la Asanblada Feminista ha publicado un comunicado para denunciar «la falta de atención adecuada a las víctimas y supervivientes de violencia machista» en la localidad, una escasez de recursos que a su juicio provoca «revictimización y violencia institucional».
En el texto plantean varias preguntas sobre temas como «el seguimiento que se hace de las derivaciones a las mujeres, o los motivos por los que el piso de emergencia de Basauri ha estado vacío mientras 19 mujeres han sido derivadas a centros de la Diputación en Bilbao».
Para continuar con estas reivindicaciones animan a la ciudadanía a acudir hoy a la manifestación de Bilbao y para el día 27 han organizado una concentración a las 19.00 horas en Benta. Informa Iñigo Agiriano
11:58
En la comarca de Nervión-Ibaizabal la manifestación de Basauri ya se hizo este sábado. Hoy hay una concentración en Ugao-Miraballes a las 12.00 horas y otra en Arrigorriaga a las 19.30, así como manifestaciones en Etxebarri a las 18.00 horas y en Galdakao a las 19.30 horas. Informa Iñigo Agiriano
11:54
El acto de denuncia en la Universidad de Deusto ha finalizado con una actuación del coro de la universidad.
11:41
Tras el rector de Deusto, han tomado la palabra dos estudiantes del grado de Relaciones Internacionales, Naia Espinel y Peru Tolosa, que han trasladado el mensaje de denuncia de Amnistía Internacional sobre la violencia que sufren muchas mujeres de Ghana acusadas de brujería y que son «separadas de sus familias y abandonadas por sus comunidades». Tras relatar varios casos de estas víctimas y poner el foco sobre las violencias «visibles e invisibles», los alumnos han recordado que en España, muere una mujer «aproximadamente cada 11 días asesinada por la violencia machista». «Ante situaciones de violencia, las mujeres de Ghana, España y del mundo merecen dignidad». Informa Alba Peláez. Fotografía: Mireya López
11:32
Concentración en la Universidad de Deusto
Dos centenares de alumnos y profesores de la Universidad de Deusto se han concentrado esta mañana en uno de los claustros del centro para exigir la eliminación definitiva de todo tipo de violencias hacia las mujeres. El rector, Juan José Etxeberria, ha mostrado su preocupación por «el retroceso que muestran estudios recientes en la percepción de la violencia de género». Etxeberria ha asegurado que «frente a discursos que niegan esta realidad, la universidad debe responder» y ha destacado el valor de la formación en la lucha por la igualdad. Asimismo, ha deseado que el campus «sea un entorno seguro de cualquier forma de violencia o intimidación». «La igualdad es una forma de entender y construir comunidad Cada gesto, palabra, política cuenta», ha añadido. Informa Alba Peláez. Fotografía: Mireya López
11:28
La vicerrectora del campus de Bizkaia y Comunicación, Estitxu Garai Artetxe, ha admitido que desde la puesta en marcha del protocolo en la UPV/EHU se han atendido más de 300 casos de violencia de género. “Sí, han aumentado las denuncias, pero eso es signo de que también hay una mayor conciencia”, ha puntualizado. En ese sentido, ha avanzado que desde la universidad siguen trabajando en mejorar su protocolo contra la violencia machista. “En estos momentos estamos en un proceso de revisión, queremos integrar una perspectiva interseccional que también tenga en cuenta otro tipo de violencias que sufren las mujeres en función de su color, origen o entorno social”, ha declarado. Informa Juncal Munduate. Fotografía: Maika Salguero
11:19
Concentración en la UPV/EHU
Arranca la concentración convocada en el campus de Bizkaia de la UPV/EHU con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. Informa Juncal Munduate. Fotografía: Maika Salguero
11:17
¡Hola, buenos días! Los municipios vizcaínos conmemoran hoy el 25-N. En muchos habrá actividades, pero no concentraciones, ya que animan a acudir a la manifestación de Bilbao. Bajo el lema, 'Contra las redes de complicidad. Resistencia feminista. ¡Vuestra hipocresía es violencia!', Euskal Herriko Mugimendu Feminista ha hecho un llamamiento a participar en la marcha que saldrá a las 19.00 horas del Sagrado Corazón.
