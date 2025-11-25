En directo, la jornada del 25-N en Bizkaia

12:06

Manifestación en la UPV/EHU

Un centenar de estudiantes de la UPV/EHU se ha manifestado esta mañana en una marcha que ha comenzado en la plaza Mikel Laboa, también en el campus de Leioa. Los manifestantes han cruzado por el interior de la facultad de Ciencias del campus a grito de «Emakume langile, antolatu. Indarkeria matxistari aurre egin». Su intención, «hacer ruido» y concienciar al resto de estudiantes y profesores que no se han unido al paro académico.

La movilización ha sido llamada por el grupo feminista Lorratz. La marcha ha continuado por el interior de la facultad de Bellas Artes. Mientras, las aulas permanecían prácticamente vacías, debido al paro convocado por el consejo de estudiantes.

Mientras en la concentración oficial había más caras mayores, sobre todo de profesores, en la segunda movilización prevalecían los estudiantes. Informa Juncal Munduate.