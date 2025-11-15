En directo, el ambiente previo al Euskadi-Palestina: la fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo

14:23

Hay dos grandes marchas previstas para esta tarde. Una convocada por la asociación Gernika-Palestina, cuyo principal portavoz es Ibon Meñika, destacado militante de la izquierda abertzale que cumplió varios años de cárcel. Es el colectivo mayoritario y a cuyas convocatorias se suma EH Bildu, así como otros partidos y sindicatos. Empezará a las 17.30 horas desde el Arriaga y llegará a San Mamés. Una hora más tarde, con el mismo destino y casi desde el mismo punto de salida, está impulsada la marcha sobre la que ha puesto el foco Zupiria bajo el epígrafe Palestinarekin Elkartasuna. Los carteles están firmados por media docena de grupos radicales de diversos equipos de fútbol y baloncesto de Euskadi. Es la que apoya Gazte Koordinada Sozialista (GKS). Te lo cuenta David Guadilla