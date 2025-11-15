En directo, el ambiente previo al Euskadi-Palestina: la fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo
Sigue en EL CORREO todo lo que suceda antes y después del partido amistoso que se disputa a partir de las 20.30 horas en San Mamés
I.F. Lucio, J. Munduate y A. Mateos
Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:11
14:33
El espacio Bira ha sido un hervidero a lo largo de toda la mañana, con música, un taller para que los más txikis se pinten la cara y venta de camisetas, bufandas y pañuelos. Informa Iñigo Fernández de Lucio
14:23
Hay dos grandes marchas previstas para esta tarde. Una convocada por la asociación Gernika-Palestina, cuyo principal portavoz es Ibon Meñika, destacado militante de la izquierda abertzale que cumplió varios años de cárcel. Es el colectivo mayoritario y a cuyas convocatorias se suma EH Bildu, así como otros partidos y sindicatos. Empezará a las 17.30 horas desde el Arriaga y llegará a San Mamés. Una hora más tarde, con el mismo destino y casi desde el mismo punto de salida, está impulsada la marcha sobre la que ha puesto el foco Zupiria bajo el epígrafe Palestinarekin Elkartasuna. Los carteles están firmados por media docena de grupos radicales de diversos equipos de fútbol y baloncesto de Euskadi. Es la que apoya Gazte Koordinada Sozialista (GKS). Te lo cuenta David Guadilla
14:11
Heldu da eguna!! Gaur gozatzeko eguna da.— Imanol Pradales (@Imanol_Pradales) November 15, 2025
Arratsaldean elkartuko gara San Mamesen!
Gure nazioa.
Gure ikurrina.
Gure selekzioa.
❤️💚🤍❤️💚🤍 pic.twitter.com/SEXKJhWubd
14:06
La fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo
Vídeo: Iñigo Fernández de Lucio
13:54
Finaliza el homenaje a los atletas palestinos organizado por los movimientos juveniles comunistas y disidentes de la izquierda abertzale agrupados en torno a Palestina Elkartasuna. Te lo cuenta Iñigo Fernández de Lucio
13:53
Ofrenda foral por los atletas palestinos muertos
Los deportistas vascos Manu García, Jagoba Beobide, Mikel González, Maitane Melero, Kerman Lejarraga e Ibon Larrinaga encabezan la ofrenda floral mientras se da lectura a un poema del poeta palestino de ideología comunista Muon Bseiso. Vídeo: Iñigo Fernández de Lucio
13:42
Homenaje en el Arriaga a los atletas palestinos que han perdido la vida en los ataques de Israel
Vídeo: Iñigo Fernández de Lucio
13:39
Canto a la resistencia palestina en la plaza del Arriaga
Vídeo: Iñigo Fernández de Lucio
13:31
También se ha generado cierta polémica por las marchas convocadas para esta tarde, en especial la que rodea al movimiento Palestinarekin Elkartasuna. El consejero de Interior Bingen Zupiria puso el foco sobre esta convocatoria entre las seis que están previstas para hoy. David Guadilla te explica todas las claves para entender quiénes son los convocantes de estos actos
13:21
El Casco Viejo es el epicentro de la fiesta y de la reivindicación. Decenas de pancartas llenan las calles del barrio con mensajes a favor de Palestina y de la independencia de Euskadi. Informa Iñigo Fernández de Lucio
13:17
Los puestos de merchandising están a rebosar. Triunfan las camisetas de Euskal Selekzioa, las bufandas y los pañuelos palestinos, que se venden a cinco euros la unidad. Informa Iñigo Fernández de Lucio
13:14
Cerca del Casco Viejo, en la plaza Arriaga, ya se concentra mucha gente. Los grupos organizados en torno a la plataforma Palestinarekin Elkartasuna realizarán un homenaje a los atletas palestinos asesinados por Israel. Informa Iñigo Fernández de Lucio
13:13
Aitor Zorzano y Oihane han venido desde Gipuzkoa para disfrutar de un día «especial». Él, de hecho no es futbolero, pero asegura que el de hoy «es más que un partido de fútbol». Informa Iñigo Fernández de Lucio
13:09
A estas horas ya hay ambiente en las calles de la capital vizcaína. Desde este momento les iremos contando todo lo que sucede en Bilbao, donde se celebrarán varias marchas en favor de Palestina
13:08
Buenas tardes. Bilbao acoge a partir de las 20.30 horas el partido amistoso entre la Euskal Selekzioa y Palestina, un encuentro que servirá para denunciar las políticas de Israel en Gaza que ya se han cobrado la vida de más de 50.000 personas
