El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En directo, el ambiente previo al Euskadi-Palestina: la fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo

Ver 5 fotos
I.F. Lucio

En directo, el ambiente previo al Euskadi-Palestina: la fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo

Sigue en EL CORREO todo lo que suceda antes y después del partido amistoso que se disputa a partir de las 20.30 horas en San Mamés

I.F. Lucio, J. Munduate y A. Mateos

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:11

14:33

En directo, el ambiente previo al Euskadi-Palestina: la fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo

El espacio Bira ha sido un hervidero a lo largo de toda la mañana, con música, un taller para que los más txikis se pinten la cara y venta de camisetas, bufandas y pañuelos. Informa Iñigo Fernández de Lucio

14:23

Hay dos grandes marchas previstas para esta tarde. Una convocada por la asociación Gernika-Palestina, cuyo principal portavoz es Ibon Meñika, destacado militante de la izquierda abertzale que cumplió varios años de cárcel. Es el colectivo mayoritario y a cuyas convocatorias se suma EH Bildu, así como otros partidos y sindicatos. Empezará a las 17.30 horas desde el Arriaga y llegará a San Mamés. Una hora más tarde, con el mismo destino y casi desde el mismo punto de salida, está impulsada la marcha sobre la que ha puesto el foco Zupiria bajo el epígrafe Palestinarekin Elkartasuna. Los carteles están firmados por media docena de grupos radicales de diversos equipos de fútbol y baloncesto de Euskadi. Es la que apoya Gazte Koordinada Sozialista (GKS). Te lo cuenta David Guadilla

14:11

14:06

La fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo

Vídeo: Iñigo Fernández de Lucio

Enlace copiado

13:54

Finaliza el homenaje a los atletas palestinos organizado por los movimientos juveniles comunistas y disidentes de la izquierda abertzale agrupados en torno a Palestina Elkartasuna. Te lo cuenta Iñigo Fernández de Lucio

13:53

Ofrenda foral por los atletas palestinos muertos

Los deportistas vascos Manu García, Jagoba Beobide, Mikel González, Maitane Melero, Kerman Lejarraga e Ibon Larrinaga encabezan la ofrenda floral mientras se da lectura a un poema del poeta palestino de ideología comunista Muon Bseiso. Vídeo: Iñigo Fernández de Lucio

Enlace copiado

13:42

Homenaje en el Arriaga a los atletas palestinos que han perdido la vida en los ataques de Israel

Vídeo: Iñigo Fernández de Lucio

Enlace copiado

13:39

Canto a la resistencia palestina en la plaza del Arriaga

Vídeo: Iñigo Fernández de Lucio

Enlace copiado

13:31

También se ha generado cierta polémica por las marchas convocadas para esta tarde, en especial la que rodea al movimiento Palestinarekin Elkartasuna. El consejero de Interior Bingen Zupiria puso el foco sobre esta convocatoria entre las seis que están previstas para hoy. David Guadilla te explica todas las claves para entender quiénes son los convocantes de estos actos

13:21

En directo, el ambiente previo al Euskadi-Palestina: la fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo

El Casco Viejo es el epicentro de la fiesta y de la reivindicación. Decenas de pancartas llenan las calles del barrio con mensajes a favor de Palestina y de la independencia de Euskadi. Informa Iñigo Fernández de Lucio

13:17

En directo, el ambiente previo al Euskadi-Palestina: la fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo

Los puestos de merchandising están a rebosar. Triunfan las camisetas de Euskal Selekzioa, las bufandas y los pañuelos palestinos, que se venden a cinco euros la unidad. Informa Iñigo Fernández de Lucio

13:14

En directo, el ambiente previo al Euskadi-Palestina: la fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo

Cerca del Casco Viejo, en la plaza Arriaga, ya se concentra mucha gente. Los grupos organizados en torno a la plataforma Palestinarekin Elkartasuna realizarán un homenaje a los atletas palestinos asesinados por Israel. Informa Iñigo Fernández de Lucio

13:13

En directo, el ambiente previo al Euskadi-Palestina: la fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo

Aitor Zorzano y Oihane han venido desde Gipuzkoa para disfrutar de un día «especial». Él, de hecho no es futbolero, pero asegura que el de hoy «es más que un partido de fútbol». Informa Iñigo Fernández de Lucio

13:09

A estas horas ya hay ambiente en las calles de la capital vizcaína. Desde este momento les iremos contando todo lo que sucede en Bilbao, donde se celebrarán varias marchas en favor de Palestina

13:08

Buenas tardes. Bilbao acoge a partir de las 20.30 horas el partido amistoso entre la Euskal Selekzioa y Palestina, un encuentro que servirá para denunciar las políticas de Israel en Gaza que ya se han cobrado la vida de más de 50.000 personas

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición
  3. 3

    Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador%u2026 solo ropa muy concreta»
  4. 4 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  5. 5

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  6. 6

    Fallece el mítico entrenador vasco Xabier Azkargorta
  7. 7

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  8. 8

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza
  9. 9

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  10. 10

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, el ambiente previo al Euskadi-Palestina: la fiesta se traslada a las calles del Casco Viejo