La diputada apoya a los conductores, que «lo viven con un impacto emocional enorme»

Ainhoa de las Heras Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:44 Comenta Compartir

La diputada de Transportes de Bizkaia, Sonia Pérez, quiso trasladar ayer sus «condolencias y apoyo a todas las partes implicadas» porque «sucesos tan trágicos como estos son muy dolorosos». «Hoy, todo nuestro pensamiento y solidaridad están con las familias y con todas las personas afectadas por este durísimo suceso», dijo, en referencia no sólo a los allegados de los menores sino también al conductor del autobús, que, según dijo, lo está pasando «muy mal», y el resto del equipo, que «viven estos momentos con un impacto emocional enorme».

Miles de viajes al día

«Son profesionales que cada día realizan miles de viajes con responsabilidad y compromiso, garantizando la movilidad en Bizkaia, y situaciones como esta son extremadamente dolorosas para todas las partes implicadas». Como representante de la Diputación vizcaína, que gestiona Bizkaibus a través de empresas concesionarias, en este caso Avanza, Pérez pidió «paciencia» y tiempo hasta que la Ertzaintza, que investiga el atropello, puede «esclarecer todo». «Desde la dirección del servicio hemos puesto a disposición de las autoridades toda la información y los medios técnicos necesarios, y estamos colaborando plenamente con la Ertzaintza».