La Diputación reconoce que carece de medios para «frenar» la muerte de los pinos La banda roja. Vista de un pinar cerca de Morga afectado por los hongos. Los árboles empiezan a coger un tono rojizo al mismo tiempo que se van secando. / Jordi Alemany La enfermedad afecta ya al 12% de la masa forestal de Bizkaia y la institución foral asume que habrá que cortar muchos árboles DAVID S. OLABARRI Jueves, 13 septiembre 2018, 19:27

El Departamento de Sostenibilidad y Medio Rural de la Diputación de Bizkaia reconoce que todavía no han encontrado «un producto autorizado» que «frene» o sirva de «tratamiento preventivo» contra la 'peste del pino', que afecta ya al 12% de la masa forestal de Bizkaia y casi al 25% de este tipo de coníferas. Estos datos han sido dados a conocer en una reunión con periodistas por la institución foral, que asume que la virulencia de los hongos conocidos como banda roja y banda marrón han generado una situación «excepcional» ante la que –insiste– se están tomando desde hace tiempo «medidas excepcionales».

El departamento foral que dirige Elena Unzueta reconoce que la situación es muy preocupante. Y añade un dato que corrobora las señales de alarma que llevan meses lanzando los profesionales forestales. Básicamente, porque este sector se sustenta sobre todo sobre el pino insignis o radiata, que da trabajo a unas 9.000 personas en Bizkaia y a unas 20.000 en el conjunto de Euskadi, entre empleos directos e indirectos. La institución foral realizó en enero de este año una prospección para calibrar el número de pinos enfermos. Entonces se encontraron con unas 1.100 hectáreas afectadas. Seis meses después, han encontrado este hongo en entre 15.000 y 16.000 de las 65.000 hectáreas de pinos del territorio. Es decir, lo que algunos forestalistas denominan ya 'peste' está en casi el 25% de los pinos, que suponen cerca del 50% de la masa forestal del territorio, que asciende a 132.000 hectáreas. La enfermedad se encuentra, pues, en una «fase expansiva». Las comarcas vizcaínas más afectadas son sobre todo las más próximas a Gipuzkoa, donde la enfermedad ha causado mayores estragos. Y citan, en particular, el Duranguesado, la zona de Markina, Urdaibai y Mungia, aunque también se está dejando ver ya en las Encartaciones.

EL HONGO Banda roja y marrón. Estos hongos provienen de América del Norte y América Central. Están en Europa desde la década de los 70, pero en los últimos dos años se han propagado -empezaron sobre todo en Gipuzkoa- como consecuencia de las particulares condiciones meteorológicas: más calor y humedad de lo habitual. Hace 100 años. A finales del siglo XIX, gran parte de los montes vascos se encontraban despoblados como consecuencia de la sobreexplotación industrial. La familia vizcaína Adán de Yarza introdujo el pino radiata, que procede de las costas de California, a modo experimental. La especie se adaptó bien a las características de este suelo y comenzaron las repoblaciones forestales. Los baserritarras vieron en los pinos -su ciclo de madurez es de 30 años- una alternativa más rentable a las especies tradicionales. 54% del territorio vasco está ocupado por masa arbolada. Los hongos afectan sobre todo al pino radiata, la especie más extendida. 2 meses es el plazo que pasa entre que las acículas -agujas- se infectan y se caen. Las esporas infectadas se extienden con el viento.

La situación es muy delicada y la Diputación asume que habrá que cortar mucha de la masa forestal afectada. De hecho, las cortas ya han empezado. Lo que no es posible determinar es cuánto porque existen «distintos niveles de afección». «Lo que estamos viendo es algo sin parangón. Fuera de toda lógica», sentencia un funcionario foral de la sección de montes. Se refiere, en concreto, al hecho de que estos hongos –tal y como publicó EL CORREO el domingo– llevan en Euskadi desde 1973. El asunto es que las particulares condiciones meteorológicas de los últimos meses –precipitaciones abundantes y más calor del habitual– lo han hecho dispararse hasta adquirir una dimensión que algunos ingenieros forestales tildan de «epidemia».

Expertos de Nueva Zelanda

La Diputación, en este contexto, afirma que lleva meses trabajando para tratar de dar una solución a este problema. Lo hace después de las críticas que profesionales y asociaciones del sector han lanzado contra la «inacción» de las instituciones implicadas. Los responsables del departamento de Sostenibilidad y Medio Rural explican que llevan tiempo experimentando en parcelas forales y en el laboratorio de sanidad vegetal para tratar de dar con un remedio. Pero asumen que todavía no han encontrado nada que permita frenar el avance de los hongos y que, al mismo tiempo, no afecte a la flora, la fauna y las personas. Incluso tratamientos que han podido funcionar en Nueva Zelanda –donde se vieron afectados por un problema similar– pueden «no funcionar aquí». La próxima semana, de hecho, llegarán unos expertos de este país para estudiar el problema. También se está trabajando con una serie de ejemplares de pinos que han demostrado ser «resistentes» a la enfermedad para estudiar posibles repoblaciones. Y se está estudiando la posibilidad de trabajar con nuevas especies a las que, en principio, no afectan estos hongos.

En todo caso, insisten en que llevan tiempo con el tema. En concreto, dicen que en octubre de 2017 se creó un «grupo asesor» –compuesto por todas las partes implicadas– para analizar el asunto y que se ha creado también una mesa política. Además, se ha habilitado una línea de ayudas de 1,4 millones de euros para los propietarios de ejemplares de menos de 25 años –la edad en la que se establece el umbral de la rentabilidad económica de estos árboles– que se han visto en la necesidad de talar. «Lo cierto es que no hay una varita mágica para todo esto», asumen desde la Diputación.