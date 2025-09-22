La Diputación quiere promover el debate sobre diversidad «en clave positiva»

Bizkaia es una tierra «diversa, plural y viva». Bajo esa premisa, la Diputación ha diseñado su segundo plan de diversidad y cohesión social, un documento ... elaborado en colaboración con agentes sociales que pretende «consolidar» un territorio más «inclusivo, equitativo y cohesionado». Para ello, plantean una veintena de acciones, algunas de ellas continuistas con el plan anterior, que buscan, entre otras cosas, impulsar un debate público sobre la diversidad «en clave positiva».

La diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha subrayado este lunes, durante la presentación del documento, que la variedad de personas «no es un problema a gestionar, sino un valor colectivo que nos enriquece como sociedad». Y debe abordarse desde una «conversación pública» en espacios «de diálogo» que reconozcan la aportación de todos, evitando que «diversidad se convierta en fragmentación». Son necesarias «políticas valientes» para «reparar desigualdades estructurales, combatir la discriminación y promover la participación activa de todas las personas».

La responsable del área ha hecho, en este sentido, balance del anterior plan, con el que, entre 2022 y 2024, financiaron 229 proyectos con una inversión total de 2,6 millones de euros. Cada año se apoyó a una media de 56 entidades con diferentes perfiles. Para Laespada, el nuevo plan, más ambicioso, destaca por su «interseccionalidad», al reconocer las «múltiples desigualdades» que atraviesan algunas personas, como por ejemplo los jóvenes. «No podemos hablar de cohesión social sin hablar de las personas jóvenes, de todas, de las que han nacido aquí y de las que no», ha lanzado la diputada, que entiende que este colectivo es «un eje fundamental para construir un futuro mejor» para el territorio y «para dar respuesta al enorme reto demográfico que afrontamos».

La diputada, en palabras posteriores a la prensa, se refirió además a la importancia de la «prevención» para evitar incidentes como el sucedido el domingo, cuando un joven marroquí vinculada a una banda juvenil fue asesinado en Bilbao presuntamente por miembros de un grupo rival. «Soy contundente y, cuando hay delincuencia, que la Policía actúe», ha señalado. Pero entiende que es necesario «actuar desde los servicios sociales» trabajando «con planes de prevención», porque hay personas «que vienen con unos quiebros brutales en sus procesos migratorios». «Tenemos la obligación social de empezar a entender que tenemos que prevenir todas esas conductas y la prevención de las conductas esta en hacer procesos de integración», ha concluido.