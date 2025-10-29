La Diputación quiere que la antigua sede de EiTB pueda ser ocupada por empresas privadas Pide al Ayuntamiento de Iurreta que recalifique la parcela para albergar actividad económica después de que Osakidetza haya descartado instalar un centro logístico

Miércoles, 29 de octubre 2025

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación ha solicitado al Ayuntamiento de Iurreta que recalifique los terrenos que ocupa la antigua sede de EiTB. Actualmente el espacio, más de 50.000 metros cuadrados, podría albergar úicamente equipamientos públicos y zonas verdes, y lo que quiere el Ejecutivo vizcaíno es que pueda ser ocupado por empresas privadas que generen actividad económica. La petición se ha realizado a modo de alegación ya que el consistorio aprobó el mes pasado su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los terrenos de Iurreta fueron cedidos en los 80 por el entonces diputado general José María Macua al Gobierno vasco. Se consideraba la zona perfecta para acoger una radiotelevisión pública que estaba a punto de iniciar sus emisiones. Se valoraba su situación «equidistante» entre las tres capitales y la cercanía de la A-8. EiTB funcionó allí hasta que en 2007 se mudó a los terrenos de la antigua feria de muestras de Bilbao. La antigua sede se había quedado pequeña y ya no era funcional.

Tras casi 15 años de abandono el Gobierno vasco volvió a poner el foco sobre las instalaciones en la postpandemia. Se anunció entonces un proyecto para reconvertirlas en un gran centro logístico donde se centralizasen los suministros de Osakidetza. La iniciativa fue dotada con un presupuesto de 129 millones de euros para financiar, tanto la construcción de la instalación como la gestión de este servicio durante un plazo de ocho años desde su puesta en funcionamiento.

La propuesta fue rechazada por los sindicatos. Las centrales temían que la centralización pudiera poner en riesgo el empleo de las cerca de 200 personas que trabajan en los 24 almacenes que el Servicio Vasco de Salud tiene repartidos en diferentes hospitales y puntos del territorio. Hubo movilizaciones e, incluso, recurrieron el proyecto por la vía judicial. En 2024 el Gobierno vasco que lideraba Iñigo Urkullu dejó en el aire el proyecto por la inseguridad jurídica y finalmente acabó siendo descartado por el nuevo Ejecutivo de Imanol Pradales.

Permuta de terrenos

Pese a que existían dudas sobre la ejecución, el Gobierno vasco y la Diputación ejecutaron el año pasado una permuta urbanística por la que los terrenos de Iurreta pasaron definitivamente a manos del Ejecutivo autonómico. A cambio Bizkaia recibió el solar que ocupa el Museo Arqueológico de Bilbao, en las Calzadas de Mallona. Ambas propiedades fueron tasadas en 1,56 millones.

Una vez certificado que no habrá almacén la Diputación ha decidido mover ficha. Pese a que ya no es una parcela sobre la que tenga capacidad decisoria remitió el mes pasado un escrito al Ayuntamiento de Iurreta, tal y como ha desvelado hoy la responsable foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, durante el pleno que las Juntas Generales han celebrado en su sede de Gerediaga, a apenas 3 kilómetros de Iurreta. Le ha preguntado por el futuro de las instalaciones, que siguen languideciendo la portavoz del PP Raquel González.