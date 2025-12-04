La Diputación multa con 92.000 euros a la residencia de Lekeitio por irregularidades Responde a deficiencias como falta de personal, deficiente conservación y carecer de un registro del uso de sujeciones físicas a los ancianos

La residencia de Lekeitio es una de las más grandes de Lea Artibai.

Mirari Artime Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:48

La Diputación ha sancionado con una multa económica de 92.000 euros a la residencia de ancianos Uribarren-Abaroa de Lekeitio por diversas irregularidades detectadas tras una inspección de oficio llevada a cabo sin previo aviso. Entre las deficiencias registradas figura, por una parte, el incumplimiento de los ratios mínimos de profesionales en distintas categorías.

En concreto, en las de apoyo a las actividades de la vida diaria o gerocultor, además de trabajo social, enfermería, fisioterapia, ocupacional y psicología. El centro cuenta con 89 plazas de las que 70 están concertadas con la institución foral. «Se está ayudando a la residencia a subsanar las irregularidades», han reconocido desde el departamento foral de Acción Social.

Otra de las vulneraciones constatadas hace referencia a las medidas de contención físicas empleadas sin el consentimiento informado de la familia ni prescripción médica, dos requisitos que deben cumplirse siempre. En este sentido, la inspección reconoce que los casos detectados en el muestreo aleatorio llevado a cabo durante su visita han quedado subsanados.

No obstante, subrayan que el centro incumple la normativa vigente en la comunidad autónoma al carecer de un registro donde se detallan las situaciones en las que se usan las sujeciones físicas y farmacológicas. «El registro debe contener información sobre las circunstancias en las que se aplican, sus características, el tiempo de colocación y otras actuaciones complementarias que el centro carece, aunque sí cuenta con una lista donde se recogen los residentes que utilizan esas medidas y cuáles son», detalla el informe.

Limpieza

Otra de las deficiencias recogidas en la inspección afecta al mantenimiento de las instalaciones del centro. Desde la Diputación concluyen que en el último informe el estado de conservación y cuidado que presenta la residencia «es muy deficiente».

En ese sentido, la institución foral asegura que aunque desde el centro se comprometen a subsanar las deficiencias –humedades, suelo, pintura y mobiliario– cuando la situación económica mejore, no fija ningún plazo. De ahí que «se insta a que diseñe un plan con prioridades y tiempos de ejecución de las mejoras necesarias», indica.

En esa misma línea, subraya que «aunque las deficiencias en limpieza detectadas en su día han sido corregidas, se recuerda que debe asegurarse en todo momento y en todas las instalaciones».

La residencia de Lekeitio está gestionada por la Fundación Uribarren-Abaroa, una centenaria institución sin ánimo de lucro que data de 1869. Su órgano de gobierno, que no se ha pronunciado, es la junta del patronato, integrada por el párroco, el alcalde y descendientes de las familias de la que toma su nombre. Cuentan con el apoyo de un director-gerente.