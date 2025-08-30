La Diputación invierte 1,2 millones en reformar dos locales del centro de Bilbao

La Diputación de Bizkaia invertirá 1,2 millones en reformar dos locales en el centro de Bilbao para ampliar su servicio de atención ciudadana. La ... institución foral ha arrendado las plantas bajas de los números 1 y 2 de la plaza San Vicente, junto a Jardines de Albia, para alojar oficinas del programa Gertu, que ya funciona en otros municipios como Durango, Gernika, Bermeo, Balmaseda, Igorre o Markina-Xemein, y permite a los vizcaínos realizar varios trámites administrativos en una ventanilla única.

El actual servicio de atención ciudadana de Bilbao se ubica en la biblioteca foral pero el espacio se ha quedado pequeño, tanto el destinado a zona de trabajo como el reservado para atender al público. Además, esta última se emplaza en la planta baja del edificio, mientras que la oficina administrativa se encuentra en el cuarto piso, lo que ralentiza la realización de trámites.

En la memoria del contrato de obra, la Diputación explica que otro de los intereses para centralizar los servicios junto a Jardines de Albia se debe a que en Bilbao existen varios puntos de atención pero, «muchos de esos lugares resultan recónditos, poco accesibles o incluso desconocidos para la ciudadanía, que no sabe distinguir si se trata de diversos registros globales o si resultan registros específicos para cada departamento». En sentido, resultará más eficaz trasladar la atención ciudadana al edificio de la plaza San Vicente, donde la institución foral también tiene alquiladas desde el pasado febrero la tercera, cuarta y parte de la quinta planta para otros servicios.

La mudanza a la nueva sede permitirá ampliar el espacio y mejorar la eficiencia del actual servicio. La reforma se centrará en habilitar en los bajos del edificio un espacio de oficina administrativa para una decena de personas y otro de atención ciudadana con 22 puestos y 2 despachos para casos donde se necesite más privacidad, además de un punto de recepción e información. También se instalarán despachos y salas de reuniones.

Inmueble de 1902

En total, los dos locales ocupan una superficie útil de 640 metros cuadrados. Antes de la reforma integral que ha sacado la Diputación a licitación por 1.274.224 euros. El plazo de ejecución del contrato de reforma será de ocho meses tras la adjudicación.

Este edificio de la plaza San Vicente lo proyectó el arquitecto guipuzcoano Domingo Fort Barrenechea en 1902, artífice de varios inmuebles del Casco Viejo levantados a finales del siglo XIX y uno de los introductores del hormigón armado en la ciudad. También se tiene constancia de obras suyas en las calles Dos de Mayo y Ledesma.