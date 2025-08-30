El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bajos de la plaza de San Vicente donde la Diputación habilitará la oficina. Maika Salguero

La Diputación invierte 1,2 millones en reformar dos locales del centro de Bilbao

Pretende trasladar a la plaza San Vicente el servicio de atención ciudadana que se presta en la biblioteca foral

Alba Peláez

Alba Peláez

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:23

La Diputación de Bizkaia invertirá 1,2 millones en reformar dos locales en el centro de Bilbao para ampliar su servicio de atención ciudadana. La ... institución foral ha arrendado las plantas bajas de los números 1 y 2 de la plaza San Vicente, junto a Jardines de Albia, para alojar oficinas del programa Gertu, que ya funciona en otros municipios como Durango, Gernika, Bermeo, Balmaseda, Igorre o Markina-Xemein, y permite a los vizcaínos realizar varios trámites administrativos en una ventanilla única.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  2. 2

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  3. 3 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  4. 4 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  5. 5 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana
  6. 6

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  7. 7 El cachondeo en redes entre Athletic y Dortmund, rivales en Champions: «Ni idea de quién es ese tipo»
  8. 8 «Mientras yo dudo con Javi, a Nahia, una pareja de cirujanos le propone un intercambio%u2026»
  9. 9 Horóscopo diario, 30 de agosto de 2025
  10. 10

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Diputación invierte 1,2 millones en reformar dos locales del centro de Bilbao

La Diputación invierte 1,2 millones en reformar dos locales del centro de Bilbao