La Diputación incorporará mamparas contra agresiones en toda la flota de Bizkaibus

La Diputación incluirá mamparas contra agresiones en toda la flota de Bizkaibus. La diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez, ha anunciado este jueves, ... en una comparecencia a petición de Elkarrekin Podemos y el PP, que el plan de renovación de los autobuses, previsto para 2026, incorporará la obligatoriedad de colocar este elemento de prevención en todas las unidades. De hecho, los nuevos autobuses ya disponen de mamparas frente a ataques. La medida llega después de que el pasado año la plantilla de Bizkaibus convocara un inédito paro de 24 horas para denunciar el «aumento de agresiones».

Según el balance de incidentes que ha hecho público la responsable foral, desde octubre del pasado año se han producido 67 agresiones. 5 al mes. Seis de ellas fueron físicas y en el 55% de los casos fue necesaria la intervención de la Ertzaintza. Además, ocho de cada diez ataques fueron contra el personal de la empresa -conductor o vigilantes- y los motivos que llevaron a la agresión fueron en su mayoría «la ausencia de títulos de viaje o comportamientos incívicos». La tendencia va al alza. Tanto es así, que la evolución en el número de agresiones al personal trabajador es incluso mayor que durante la pandemia (48%).

Para atajar esta problemática, que «no se puede aceptar», la Diputación colocará en los autobuses mamparas «homologadas en fábrica, no fijas y removibles». Después de analizar varios modelos, como las 'cabinas' que usan los autobuses municipales de Madrid o las pantallas que se colocaron en los mismos bizkaibuses a consecuencia del covid, se ha apostado por una medida intermedia para que todos los chóferes se sientan cómodos.

El objetivo es que la pantalla no comprometa la ergonomía ni la visibilidad de los conductores. Para ello, se incluirá un «sistema común» de pantallas que, en algunos casos, tendrán un mecanismo similar al de las ventanillas del coche. Se podrán subir y bajar según la necesidad del chófer. En cualquier caso, el tipo de pantalla no será el mismo para todos los autobuses. Dependerá del modelo de la unidad. «La seguridad no solo se construye con protocolos y tecnología, sino también con educación y convivencia. Queremos que cada persona que se suba a un autobús sepa que forma parte de un servicio público esencial, que solo desde el respeto podremos mantenerlo seguro y de calidad», ha recordado.

La diputada también ha confirmado que todos los autobuses que componen la flota de Bizkaibus «ya disponen de un botón del pánico contra posibles agresiones». Hasta ahora los chóferes tiraban de 'pisón', un pedal cuya función original era avisar cuando sufrieran algún percance técnico en ruta. Había empezado a ser usado para cuestiones de seguridad, pero no resultaba demasiado útil porque la alerta llegaba a los talleres y no a un puesto de operaciones. De ahí que la Diputación decidiera darle una vuelta de tuerca a esta herramienta.

El botón del pánico activará las cámaras instaladas en el autobús, que a partir del próximo año grabarán a tiempo real. Las imágenes las recibirá un puesto de mando, operativo las 24 horas. Además de en Bizkaibus, el sistema también se ha incorporado en Euskotren. La responsable foral ha asegurado que el refuerzo de la seguridad «pasa por la innovación tecnológica» y que además del mencionado botón, también se ha iniciado un «contrato de mantenimiento que garantiza su revisión y actualización periódica».

Modernizar los sistemas

Pérez Ezquerra ha presentado en la comisión de Transportes de las Juntas Generales los avances más recientes de la Estrategia Foral de Seguridad en el Transporte Público, un plan cuyo objetivo es «garantizar que cada viaje sea más seguro, humano y respetuoso». La responsable ha avanzado la puesta en marcha del protocolo contra agresiones, consensuado con los comités de seguridad laboral, el cual garantiza asistencia psicológica, médica y jurídica a los afectados.

Al mismo tiempo, la Diputación ha modernizado los sistemas de comunicación y videovigilancia; ha mejorado la fonía embarcada y avanza hacia un modelo de sistema de ayuda a la explotación que incorporará visión artificial, cámaras inteligentes y un Puesto de Mando Integral para coordinar en tiempo real cualquier incidencia. «La seguridad es una constante en nuestra acción de gobierno. Es un compromiso que se traduce en hechos, en tecnología, en formación y sobre todo en la cultura del respeto», ha señalado la responsable foral.