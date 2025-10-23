El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Diputación incorporará mamparas contra agresiones en toda la flota de Bizkaibus

El Gobierno foral incluye botones del pánico y colocará cámaras a tiempo real para garantizar la seguridad de los conductores tras registrar cinco agresiones al mes

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:00

La Diputación incluirá mamparas contra agresiones en toda la flota de Bizkaibus. La diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez, ha anunciado este jueves, ... en una comparecencia a petición de Elkarrekin Podemos y el PP, que el plan de renovación de los autobuses, previsto para 2026, incorporará la obligatoriedad de colocar este elemento de prevención en todas las unidades. De hecho, los nuevos autobuses ya disponen de mamparas frente a ataques. La medida llega después de que el pasado año la plantilla de Bizkaibus convocara un inédito paro de 24 horas para denunciar el «aumento de agresiones».

